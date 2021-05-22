Комедия «Хандра
» выйдет на платформе HBO GO. С 12 июня фильм Алексея Камынина
будет доступен в Венгрии, Чехии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии, Словении, Македонии, Черногории, Болгарии и Польше. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Пионер».
«Хандра» — это правдивая история троих друзей, снимающих вместе квартиру в Москве. Безработный Деня встречает беременную бывшую из Красноярска, диджей Виталик теряет деньги за хату, а режиссер Леша пытается вместо рекламы кондиционеров снять артхаусный фильм. Разобраться с проблемами друзьям мешают киргизы-заговорщики, врачи-сексисты, омоновцы-ГЛИЦИНисты и прочие небезопасные сограждане. А все это ради того, чтобы каждый на утро проснулся счастливым.
Главные роли в картине исполнили Михаил Тройник
, Кирилл Ковбас
и Данила Якушев
. Компанию им составили Екатерина Агеева
, Анна Чиповская
, Равшана Куркова
, Иван Янковский
, Тимофей Трибунцев
, Юлия Ауг
и другие. «Хандра» участвовала в 31-м кинофестивале «Кинотавр». В российском прокате стартовала 1 октября 2020 года.
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