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Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»
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«Хандра» выйдет на платформе HBO

22 мая
2021 год

Новости кино >>
22 мая 2021
Комедия «Хандра» выйдет на платформе HBO GO. С 12 июня фильм Алексея Камынина будет доступен в Венгрии, Чехии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии, Словении, Македонии, Черногории, Болгарии и Польше. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Пионер».

«Хандра» выйдет на платформе HBO

«Хандра» — это правдивая история троих друзей, снимающих вместе квартиру в Москве. Безработный Деня встречает беременную бывшую из Красноярска, диджей Виталик теряет деньги за хату, а режиссер Леша пытается вместо рекламы кондиционеров снять артхаусный фильм. Разобраться с проблемами друзьям мешают киргизы-заговорщики, врачи-сексисты, омоновцы-ГЛИЦИНисты и прочие небезопасные сограждане. А все это ради того, чтобы каждый на утро проснулся счастливым.

Главные роли в картине исполнили Михаил Тройник, Кирилл Ковбас и Данила Якушев. Компанию им составили Екатерина Агеева, Анна Чиповская, Равшана Куркова, Иван Янковский, Тимофей Трибунцев, Юлия Ауг и другие. «Хандра» участвовала в 31-м кинофестивале «Кинотавр». В российском прокате стартовала 1 октября 2020 года.
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Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»

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