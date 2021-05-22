Сценаристы «Дорогих товарищей!» и «Глубже!» стали лучшими на премии «Слово»

Объявлены лауреаты пятой сценарной премии имени драматурга Валентина Черных «Слово». В номинации «Лучший сценарий полнометражного фильма» победу одержали авторы сразу двух картин — Андрей Кончаловский
и Елена Киселева
, работавшие над «Дорогими товарищами!
», и Михаил Сегал
, который поставил и написал комедию «Глубже!
».
Награду за лучший сценарий многосерийного фильма получили авторы сериала «Чики
» Эдуард Оганесян
, Настя Кузнецова
и Антон Коломеец
. Среди дебютантов на премии отметили Исмаила Сафарали
и Марию Зелинскую
, работавших над картиной «Дочь рыбака
». Приз за лучший дипломный сценарий достался Уле Мартьяновой
за проект «Смерти нет
».
Режиссер и драматург Андрей Смирнов
(«Француз
») получил спецприз «За верность профессии». Онлайн-кинотеатр KION, выступающий партнером премии, вручил Илье Куликову
специальную награду с формулировкой «Шоураннер – триумф профессии сценариста».
В этом году номинантов оценивали актриса Виктория Исакова
, сценаристка Дарья Грацевич
, композитор Игорь Вдовин
, оператор Влад Опельянц
, продюсер Игорь Мишин
и режиссер Павел Лунгин
, возглавивший жюри.
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