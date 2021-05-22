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Сценаристы «Дорогих товарищей!» и «Глубже!» стали лучшими на премии «Слово»

22 мая
2021 год

Новости кино >>
22 мая 2021
Объявлены лауреаты пятой сценарной премии имени драматурга Валентина Черных «Слово». В номинации «Лучший сценарий полнометражного фильма» победу одержали авторы сразу двух картин — Андрей Кончаловский и Елена Киселева, работавшие над «Дорогими товарищами!», и Михаил Сегал, который поставил и написал комедию «Глубже!».

Сценаристы «Дорогих товарищей!» и «Глубже!» стали лучшими на премии «Слово»

Награду за лучший сценарий многосерийного фильма получили авторы сериала «Чики» Эдуард Оганесян, Настя Кузнецова и Антон Коломеец. Среди дебютантов на премии отметили Исмаила Сафарали и Марию Зелинскую, работавших над картиной «Дочь рыбака». Приз за лучший дипломный сценарий достался Уле Мартьяновой за проект «Смерти нет».

Режиссер и драматург Андрей СмирновФранцуз») получил спецприз «За верность профессии». Онлайн-кинотеатр KION, выступающий партнером премии, вручил Илье Куликову специальную награду с формулировкой «Шоураннер – триумф профессии сценариста».

В этом году номинантов оценивали актриса Виктория Исакова, сценаристка Дарья Грацевич, композитор Игорь Вдовин, оператор Влад Опельянц, продюсер Игорь Мишин и режиссер Павел Лунгин, возглавивший жюри.
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