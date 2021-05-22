Про Шер снимут байопик

Студия Universal снимет байопик об американской поп-диве Шер. Певица поделилась этой новостью в Twitter в день своего 75-летия.
фото: К/ф "Чай с Муссолини"
Сценарий напишет Эрик Рот, работавший над фильмами «Форрест Гамп» и «Звезда родилась». Продюсировать проект будут Джуди Креймер и Гари Гэтцман, которые занимались двумя частями «Mamma Mia!». Кто сыграет главную роль и займет режиссерское кресло, пока неизвестно.
Шер — одна из немногих артисток, которой удалось получить «Оскар», «Грэмми», «Эмми» и три «Золотых глобуса» за работу в кино-, музыкальной и телевизионной индустрии. Награда Американской киноакадемии досталась ей за роль в ленте «Во власти Луны». Также среди заметных фильмов с ее участием — «Чай с Муссолини», «Бурлеск», «Русалки».
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