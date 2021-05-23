Кевин Спейси вернется в кино после обвинений в домогательствах, выдвинутых в 2017 году. Он исполнит главную роль в фильме «Человек, который нарисовал Бога» (L’uomo che disegnò Dio). Режиссером выступит итальянский актер Франко Неро, сообщает Yahoo!News.
фото: yahoo.com
В центре сюжета окажется слепой художник, который может нарисовать точный портрет человека, услышав лишь его голос. Вскоре его способности привлекают внимание общественности, и мужчина попадает на телешоу. Однако последующая огласка приводит к несправедливым обвинениям в сексуальном насилии. Спейси сыграет детектива, который будет вести дело художника.
Неро отметил, что ждет окончания пандемии, чтобы приступить к съемкам. В картине также сыграет жена постановщика Ванесса Редгрейв.
В 2017 году несколько человек обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, после чего Netflix отказался продолжать работу над сериалом «Карточный домик» с участием актера, а компания Sony вырезала сцены со Спейси из фильма «Все деньги мира», заменив его Кристофером Пламмером.
обсуждение >>