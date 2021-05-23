Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кевин Спейси вернется в кино

23 мая
2021 год

Новости кино >>
23 мая 2021
Кевин Спейси вернется в кино после обвинений в домогательствах, выдвинутых в 2017 году. Он исполнит главную роль в фильме «Человек, который нарисовал Бога» (L’uomo che disegnò Dio). Режиссером выступит итальянский актер Франко Неро, сообщает Yahoo!News.

Кевин Спейси вернется в кино
фото: yahoo.com

В центре сюжета окажется слепой художник, который может нарисовать точный портрет человека, услышав лишь его голос. Вскоре его способности привлекают внимание общественности, и мужчина попадает на телешоу. Однако последующая огласка приводит к несправедливым обвинениям в сексуальном насилии. Спейси сыграет детектива, который будет вести дело художника.

Неро отметил, что ждет окончания пандемии, чтобы приступить к съемкам. В картине также сыграет жена постановщика Ванесса Редгрейв.

В 2017 году несколько человек обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, после чего Netflix отказался продолжать работу над сериалом «Карточный домик» с участием актера, а компания Sony вырезала сцены со Спейси из фильма «Все деньги мира», заменив его Кристофером Пламмером.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Кевина Спейси снова обвинили в домогательствах
Кевин Спейси сравнил свой скандал с домогательствами с развитием пандемии коронавируса
Найдены доказательства вины Кевина Спейси
«Вы хотите, чтобы я вернулся»: Кевин Спейси нарушил молчание
Поиск по меткам
Netflix
персоны
Франко НероКристофер ПламмерВанесса РедгрейвКевин Спейси
фильмы
Все деньги мираКарточный домик

анонс

Скорбим

Фархат Абдраимов
21 мая ушёл из жизни актёр Фархат Абдраимов.
Кирилл Мошкович
19 марта ушёл из жизни кинооператор Кирилл Мошкович.
Татьяна Проценко
19 мая ушла из жизни Татьяна Проценко, исполнительница роли Мальвины.
Людмила Вершинина
19 мая ушла из жизни актриса Людмила Вершинина.
Галина Новожилова
19 мая ушла из жизни актриса Галина Новожилова.
Владимир Фёдоров
18 мая ушёл из жизни актёр Владимир Фёдоров.

День рождения >>

Дмитрий Богдан
Джульетта Геринг
Лариса Гузеева
Екатерина Зорина
Нелли Корниенко
Юлиан Панич
Кирилл Петров
Гунарс Цилинский (Цилинскис)
Павел Чинарёв
Джоан Коллинз
Герберт Маршалл
Томас Норстрём
Джон Пэйн
Дуглас Фербенкс
Антони Фертнер
Улла Якобсон
все родившиеся 23 мая >>

Афиша кино >>

Пролетая над гнездом кукушки
драма
США, 1975
Рыбка Поньо на утёсе
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2008
Ассасин: Битва миров
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, приключения, триллер, фэнтези
Китай, 2021
Играй со мной
комедия, мелодрама
Россия, 2020
Амнезия
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2019
Помогите, я уменьшил своих родителей
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, 2018
Я передумала. Альманах
Россия, 2021
В винном отражении
драма, комедия
Россия, 2019
Дублинские дебоширы
драма, социальная драма, экранизация
Ирландия, 2020
Иччи
мистика, триллер
Россия, 2020
Кольцо времени
научная фантастика, триллер
Канада, 2019
Коп на драйве
боевик, комедия, криминальный фильм
Франция, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен