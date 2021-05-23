Найдена актриса на роль Уэнсдэй в сериале Тима Бертона по «Семейке Аддамс»

Американская актриса Дженна Ортега («Ты») получила главную роль в сериале Тима Бертона, который расширит вселенную «Семейки Аддамс» и расскажет о дочери семейства — Уэнсдэй Аддамс, сообщает Deadline.
фото: Instagram @jennaortega
Действие развернется во время обучения главной героини в Академии Невермор, где она попытается овладеть своими экстрасенсорными способностями, остановить убийцу, терроризирующего целый город, и разгадать тайну 25-летней давности, связанную с ее родителями.
Бертон снимет все восемь серий. Над сценарием работали Альфред Гоф и Майлз Миллар, которые также будут продюсировать проект. Информация об остальном кастинге нового сериала Netflix пока не сообщается.
Ранее образ Уэнсдей воплощали Кристина Риччи, Лиза Лоринг и Николь Фужейр.
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