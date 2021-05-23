Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Найдена актриса на роль Уэнсдэй в сериале Тима Бертона по «Семейке Аддамс»

23 мая
2021 год

Новости кино >>
23 мая 2021
Американская актриса Дженна ОртегаТы») получила главную роль в сериале Тима Бертона, который расширит вселенную «Семейки Аддамс» и расскажет о дочери семейства — Уэнсдэй Аддамс, сообщает Deadline.

Найдена актриса на роль Уэнсдэй в сериале Тима Бертона по «Семейке Аддамс»
фото: Instagram @jennaortega

Действие развернется во время обучения главной героини в Академии Невермор, где она попытается овладеть своими экстрасенсорными способностями, остановить убийцу, терроризирующего целый город, и разгадать тайну 25-летней давности, связанную с ее родителями.

Бертон снимет все восемь серий. Над сценарием работали Альфред Гоф и Майлз Миллар, которые также будут продюсировать проект. Информация об остальном кастинге нового сериала Netflix пока не сообщается.

Ранее образ Уэнсдей воплощали Кристина Риччи, Лиза Лоринг и Николь Фужейр.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   23.05.2021 - 14:21
Верните Кристину Риччи! Она неповторима! читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Тим Бёртон поставит сериал по «Семейке Аддамс»
персоны
Тим БертонКристина Риччи
фильмы
Семейка АддамсТы

анонс

Скорбим

Фархат Абдраимов
21 мая ушёл из жизни актёр Фархат Абдраимов.
Кирилл Мошкович
19 марта ушёл из жизни кинооператор Кирилл Мошкович.
Татьяна Проценко
19 мая ушла из жизни Татьяна Проценко, исполнительница роли Мальвины.
Людмила Вершинина
19 мая ушла из жизни актриса Людмила Вершинина.
Галина Новожилова
19 мая ушла из жизни актриса Галина Новожилова.
Владимир Фёдоров
18 мая ушёл из жизни актёр Владимир Фёдоров.

День рождения >>

Дмитрий Богдан
Джульетта Геринг
Лариса Гузеева
Екатерина Зорина
Нелли Корниенко
Юлиан Панич
Кирилл Петров
Гунарс Цилинский (Цилинскис)
Павел Чинарёв
Джоан Коллинз
Герберт Маршалл
Томас Норстрём
Джон Пэйн
Дуглас Фербенкс
Антони Фертнер
Улла Якобсон
все родившиеся 23 мая >>

Афиша кино >>

Пролетая над гнездом кукушки
драма
США, 1975
Рыбка Поньо на утёсе
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2008
Ассасин: Битва миров
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, приключения, триллер, фэнтези
Китай, 2021
Играй со мной
комедия, мелодрама
Россия, 2020
Амнезия
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2019
Помогите, я уменьшил своих родителей
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, 2018
Я передумала. Альманах
Россия, 2021
В винном отражении
драма, комедия
Россия, 2019
Дублинские дебоширы
драма, социальная драма, экранизация
Ирландия, 2020
Иччи
мистика, триллер
Россия, 2020
Кольцо времени
научная фантастика, триллер
Канада, 2019
Коп на драйве
боевик, комедия, криминальный фильм
Франция, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен