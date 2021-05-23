«Призрак оперы» получит современную адаптацию

Действие психологического триллера в духе «Черного лебедя» и «Мизери» развернется на современной лондонской сцене. Мрачная любовная линия сохранится, однако акцент будет сделан на интриге и хоррор-составляющей, заложенных в самой книге. «Мы хотим сделать эту историю свободной от готических артибутов и по-новому рассказать ее для нового поколения. Наш Призрак не будет давать уроки пения, и вы не увидите в фильме гондольера в маске», — поделился сценарист.
МакКартен также отметил, что привлечет к созданию оригинального саундтрека популярных исполнителей, лауреатов «Грэмми», чьи имена пока не раскрываются. Музыкальной частью будет заниматься продюсер Скутер Браун.
обсуждение >>