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Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»
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«Призрак оперы» получит современную адаптацию

23 мая
2021 год

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23 мая 2021
Сценарист Энтони МакКартен, номинированный на «Оскар» за «Вселенную Стивена Хокинга» и работавший над «Богемской рапсодией», готовит современную адаптацию романа «Призрак оперы» Гастона Леру, который был издан в 1910 году, сообщает Deadline.

«Призрак оперы» получит современную адаптацию
фото: К/ф "Призрак оперы" (2004)

Действие психологического триллера в духе «Черного лебедя» и «Мизери» развернется на современной лондонской сцене. Мрачная любовная линия сохранится, однако акцент будет сделан на интриге и хоррор-составляющей, заложенных в самой книге. «Мы хотим сделать эту историю свободной от готических артибутов и по-новому рассказать ее для нового поколения. Наш Призрак не будет давать уроки пения, и вы не увидите в фильме гондольера в маске», — поделился сценарист.

МакКартен также отметил, что привлечет к созданию оригинального саундтрека популярных исполнителей, лауреатов «Грэмми», чьи имена пока не раскрываются. Музыкальной частью будет заниматься продюсер Скутер Браун.
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