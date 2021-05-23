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«Нос, или Заговор "не таких"» и «Огонек-Огниво» вошли в лонглист анимационной премии «Икар»

23 мая
2021 год

Новости кино >>
23 мая 2021
VII Национальная анимационная премия «Икар» опубликовала лонглист. Победителей объявят 2 сентября в театре «Школа современной пьесы». В этом году церемония вручения будет посвящена мультфильму «Следствие ведут колобки» и пройдет в его визуальном стиле, сообщают организаторы.

«Нос, или Заговор не таких» и «Огонек-Огниво» вошли в лонглист анимационной премии «Икар»
фото: К/ф «Нос, или Заговор "не таких"»

В лонглист вошли фильмы и профессионалы, получившие более пяти голосов. Всего на соискание премии было подано 123 заявки. Так, на попадание в номинацию для полнометражных фильмов смогут претендовать «Нос, или Заговор "не таких"» Андрея Хржановского, «Огонек-Огниво» Константина Щёкина, «Белка и Стрелка. Карибская тайна» Инны Евланниковой, «Конь Юлий и большие скачки» Дарины Шмидт и Константина Феоктистова, «Книга моря» Алексея Вахрушева и «Детский альбом».

В лонглисте короткого метра 19 проектов, в числе которых «Мой галактический двойник Галактион» Саши Свирского, «Городская коза» Светланы Разгуляевой, «Боксбалет» Антона Дьякова, «Хозяйка медной горы» Дмитрия Геллера, «Ба» Светланы Филипповой, «День рождения Пишто» Сони Кендель, «Дылда» Анастасии Жакулиной, «Заговор» Андрея Кузнецова, «Кораблик, который хотел летать» Екатерины Филипповой, «Медведь» Святослава Ушакова, «Мокрые носочки Берты Райз» Александры Шадриной, «Начало света» Анастасии Мелиховой, «О, неет!» Ивана Максимова и другие.

«Нос, или Заговор не таких» и «Огонек-Огниво» вошли в лонглист анимационной премии «Икар»
фото: К/ф «Мой галактический двойник Галактион»

В категорию «Эпизод» могут попасть «Бодо. Путешествия. Версаль», «Зебра в клеточку. Колыбельная», «Лео и Тиг. Агидель», «Пластилинки. Зверушки. Кто как спит», «Поросенок. Лошадь», «Смешарики. Рок-опера и что-то еще» и «Фееринки. Высокие каблуки». В лонглисте стартапов — «Ася и Вася. Козлёнок», «ДиноСити. По старинке», «КИДZ. КИДZ!», «Клуб Вопросики. Как завести друзей?», «Лекс и Плу. Космические таксисты», «Мой друг с Тау Кита» и «Последние дни треша».

Отмечены работы артистов озвучивания Светланы Крючковой, Ларисы Брохман, Сергея Безрукова, Леонида Ярмольника, Диомида Виноградова, Андрея Хржановского, Майкла Безыменского, Ульяны Ефремовой, Марии Клюквиной, Николая Григорьева. Среди композиторов выделены такие мастера, как Максим Дунаевский, Георгий Жеряков, Сергей Чекрыжов, Сергей Васильев, Марина Ланда, Алексей Просвирнин, Тони Лаубингер и другие.

Номинанты будут объявлены в начале августа после второго тура голосования.
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