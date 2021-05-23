«Нос, или Заговор "не таких"» и «Огонек-Огниво» вошли в лонглист анимационной премии «Икар»

VII Национальная анимационная премия «Икар» опубликовала лонглист. Победителей объявят 2 сентября в театре «Школа современной пьесы». В этом году церемония вручения будет посвящена мультфильму «
Следствие ведут колобки
» и пройдет в его визуальном стиле, сообщают организаторы.
фото: К/ф «Нос, или Заговор "не таких"»
В лонглист вошли фильмы и профессионалы, получившие более пяти голосов. Всего на соискание премии было подано 123 заявки. Так, на попадание в номинацию для полнометражных фильмов смогут претендовать «
Нос, или Заговор "не таких"
»
Андрея Хржановского
, «
Огонек-Огниво
»
Константина Щёкина
, «
Белка и Стрелка. Карибская тайна
»
Инны Евланниковой
, «
Конь Юлий и большие скачки
»
Дарины Шмидт
и
Константина Феоктистова
, «
Книга моря
»
Алексея Вахрушева
и «
Детский альбом
».
В лонглисте короткого метра 19 проектов, в числе которых «
Мой галактический двойник Галактион
»
Саши Свирского
, «
Городская коза
»
Светланы Разгуляевой
, «
Боксбалет
» Антона Дьякова, «
Хозяйка медной горы
»
Дмитрия Геллера
, «
Ба
» Светланы Филипповой, «
День рождения Пишто
» Сони Кендель, «
Дылда
» Анастасии Жакулиной, «
Заговор
» Андрея Кузнецова, «
Кораблик, который хотел летать
» Екатерины Филипповой, «
Медведь
» Святослава Ушакова, «
Мокрые носочки Берты Райз
» Александры Шадриной, «
Начало света
» Анастасии Мелиховой, «
О, неет!
» Ивана Максимова и другие.
фото: К/ф «Мой галактический двойник Галактион»
В категорию «Эпизод» могут попасть «
Бодо. Путешествия. Версаль
», «
Зебра в клеточку. Колыбельная
», «
Лео и Тиг. Агидель
», «
Пластилинки. Зверушки. Кто как спит
», «
Поросенок. Лошадь
», «
Смешарики. Рок-опера и что-то еще
» и «
Фееринки. Высокие каблуки
». В лонглисте стартапов — «
Ася и Вася. Козлёнок
», «
ДиноСити. По старинке
», «
КИДZ. КИДZ!
», «
Клуб Вопросики. Как завести друзей?
», «
Лекс и Плу. Космические таксисты
», «
Мой друг с Тау Кита
» и «
Последние дни треша
».
Отмечены работы артистов озвучивания
Светланы Крючковой
,
Ларисы Брохман
,
Сергея Безрукова
,
Леонида Ярмольника
,
Диомида Виноградова
, Андрея Хржановского, Майкла Безыменского, Ульяны Ефремовой,
Марии Клюквиной
,
Николая Григорьева
. Среди композиторов выделены такие мастера, как
Максим Дунаевский
,
Георгий Жеряков
,
Сергей Чекрыжов
,
Сергей Васильев
,
Марина Ланда
,
Алексей Просвирнин
,
Тони Лаубингер
и другие.
Номинанты будут объявлены в начале августа после второго тура голосования.
обсуждение >>