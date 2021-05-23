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Не стало заслуженной артистки России Нины Шацкой

23 мая
2021 год

Новости кино >>
23 мая 2021
Заслуженная артистка России Нина Шацкая скончалась в возрасте 81 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Театра на Таганке.

Не стало заслуженной артистки России Нины Шацкой
фото: Пресс-служба фестиваля "Филатов-Фест"

Нина Шацкая родилась 16 марта 1940 года. После окончания Государственного института театрального искусства служила в Театре на Таганке, затем — в Содружестве актеров Таганки, а с 2003 года работала в театре «Школа современной пьесы». Ее самыми известными ролями были Маргарита в спектакле «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова и Женя Комелькова в «А зори здесь тихие…», которые поставил режиссер Юрий Любимов.

В кино актриса начала сниматься в начале 1960-х. В числе известных картин с ее участием — «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Элема Климова, «Чрезвычайное поручение» Степана Кеворкова, «Контрабанда» Станислава Говорухина, «Коллеги» Алексея Сахарова, «Визит к Минотавру» Эльдора Уразбаева.

Шацкая была замужем за артистами Валерием Золотухиным и Леонидом Филатовым.
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   23.05.2021 - 19:33
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