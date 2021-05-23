Не стало заслуженной артистки России Нины Шацкой

Заслуженная артистка России Нина Шацкая скончалась в возрасте 81 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Театра на Таганке.
фото: Пресс-служба фестиваля "Филатов-Фест"
Нина Шацкая родилась 16 марта 1940 года. После окончания Государственного института театрального искусства служила в Театре на Таганке, затем — в Содружестве актеров Таганки, а с 2003 года работала в театре «Школа современной пьесы». Ее самыми известными ролями были Маргарита в спектакле «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова и Женя Комелькова в «А зори здесь тихие…», которые поставил режиссер Юрий Любимов.
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