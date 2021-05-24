Съёмки второго сезона «Чикатило» запланированы на лето

анонс

24 мая Седьмой фестиваль российского кино SOL состоится осенью 2021 года Смотр пройдёт в Торревьехе с 9 по 12 октября

23 мая Не стало заслуженной артистки России Нины Шацкой Ей был 81 год

23 мая «Нос, или Заговор "не таких"» и «Огонек-Огниво» вошли в лонглист анимационной премии «Икар» Церемония пройдет 2 сентября в стиле мультфильма «Следствие ведут колобки»