Съёмки второго сезона «Чикатило» запланированы на лето

«Чикатило
» с Дмитрием Нагиевым
в титульной роли получит продолжение, сообщает пресс-служба мультимедийного сервиса Okko
.
Старт съёмок заключительного второго сезона художественного сериала, в основу которого легла история двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило
и расследования его преступлений, запланирован на лето текущего года. Подробности кастинга создатели пока не раскрывают, но обещают удивить зрителей появлением новых героев.
Первый сезон в Okko посмотрели четыре миллиона раз. А первый эпизод, который был выложен в официальном сообществе мультимедийного сервиса на Youtube, на данный момент посмотрели больше 5,5 миллионов раз. Пользователям сервиса доступен специальный фильм о фильме, рассказывающий о том, как проходили съёмки первого сезона и что осталось за кадром, и включает комментарии создателей и исполнителей главных ролей.
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