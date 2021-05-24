Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Седьмой фестиваль российского кино SOL состоится осенью 2021 года

24 мая
2021 год

Новости кино >>
24 мая 2021
Седьмой фестиваль российского кино SOL состоится в испанской Торревьехе с 9 по 12 октября. Согласно пресс-службе смотра, в него войдут две конкурсные программы — полнометражных и короткометражных фильмов, премьеры, специальные показы, внеконкурсные программы, спектакли, выставки и многое другое. Лучших определяют профессиональное жюри и зрители при помощи голосования. Подать заявку на участие можно на официальном сайте SOL.

Седьмой фестиваль российского кино SOL состоится осенью 2021 года
фото: пресс-служба фестиваля

Лауреатами и участниками фестиваля за всё время его существования становились такие фильмы, как «Сквозь чёрное стекло» Константина Лопушанского, «Черновик» Сергея Мокрицкого, «Подбросы» Ивана Твердовского, «Ржев» Игоря Копылова, «Кадиш» Константина Фама, «Большой» Валерия Тодоровского, «Легенда о Коловрате» Джаника Файзиева, короткометражный режиссёрский дебют Никиты Тарасова и многие другие.

За несколько лет смотр, чьей основной площадкой является Муниципальный театр Торревьехи, стал одним из крупнейших фестивалей российского кино в Испании. Его организатором выступает ассоциация «Мир, Глобус, Торревьеха», партнёром — продюсер Сергей Новожилов, а директором — Татьяна Семёнова. Президентом фестиваля является Александр Михайлов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Дуэлянт» откроет фестиваль российского кино во Франции
В Ливане пройдёт первый в истории Ближнего Востока фестиваль российского кино
персоны
Игорь КопыловКонстантин ЛопушанскийАлександр МихайловСергей МокрицкийСергей НовожиловНикита ТарасовИван Твердовский (II)Валерий ТодоровскийДжаник ФайзиевКонстантин Фам
фильмы
БольшойКадишЛегенда о КоловратеПодбросыРжевСквозь чёрное стеклоЧерновик

анонс

Скорбим

Нина Шацкая
23 мая ушла из жизни актриса Нина Шацкая
Фархат Абдраимов
21 мая ушёл из жизни актёр Фархат Абдраимов.
Кирилл Мошкович
19 марта ушёл из жизни кинооператор Кирилл Мошкович.
Татьяна Проценко
19 мая ушла из жизни Татьяна Проценко, исполнительница роли Мальвины.
Людмила Вершинина
19 мая ушла из жизни актриса Людмила Вершинина.
Галина Новожилова
19 мая ушла из жизни актриса Галина Новожилова.

День рождения >>

Ксения Алфёрова
Светлана Брагарник
Евгений Киндинов
Ольга Красина
Пётр Логачёв
Геннадий Матвеев
Сейдулла Молдаханов
Евгения Осипова
Маргарита Сергеечева
Светлана Тома
Жан-Пьер Бакри
Андрес Гарсия
Эрик Кантона
Мишель Лонсдаль
Вивианна Пажмантер
Джон Си Рейли
Кристин Скотт Томас
все родившиеся 24 мая >>

Афиша кино >>

Пролетая над гнездом кукушки
драма
США, 1975
Рыбка Поньо на утёсе
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2008
Ассасин: Битва миров
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, приключения, триллер, фэнтези
Китай, 2021
Играй со мной
комедия, мелодрама
Россия, 2020
Амнезия
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2019
Помогите, я уменьшил своих родителей
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, 2018
Я передумала. Альманах
Россия, 2021
В винном отражении
драма, комедия
Россия, 2019
Дублинские дебоширы
драма, социальная драма, экранизация
Ирландия, 2020
Иччи
мистика, триллер
Россия, 2020
Кольцо времени
научная фантастика, триллер
Канада, 2019
Коп на драйве
боевик, комедия, криминальный фильм
Франция, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен