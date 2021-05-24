Седьмой фестиваль российского кино SOL состоится осенью 2021 года

Седьмой фестиваль российского кино SOL состоится в испанской Торревьехе с 9 по 12 октября. Согласно пресс-службе смотра, в него войдут две конкурсные программы — полнометражных и короткометражных фильмов, премьеры, специальные показы, внеконкурсные программы, спектакли, выставки и многое другое. Лучших определяют профессиональное жюри и зрители при помощи голосования. Подать заявку на участие можно на официальном сайте SOL.
За несколько лет смотр, чьей основной площадкой является Муниципальный театр Торревьехи, стал одним из крупнейших фестивалей российского кино в Испании. Его организатором выступает ассоциация «Мир, Глобус, Торревьеха», партнёром — продюсер Сергей Новожилов, а директором — Татьяна Семёнова. Президентом фестиваля является Александр Михайлов.
обсуждение >>