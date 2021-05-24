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Ингеборга Дапкунайте и Фёдор Бондарчук снимутся у Сангаджиева в «Балете»

24 мая
2021 год

Новости кино >>
24 мая 2021
Режиссёр нашумевшего сериала про Webcam Happy End Сангаджиев снимет восьмисерийную психологическую драму «Балет» производства «Студии Видеопрокат», «НМГ Студии», СТС и IVI Originals. Съёмки начнутся уже этим летом и пройдут в Москве и Нью-Йорке. Премьера запланирована на конец 2021 года. Сериал выйдет в линейке IVI Originals, а его телепремьера состоится в эфире СТС, уточняет пресс-служба телеканала.

Ингеборга Дапкунайте и Фёдор Бондарчук снимутся у Сангаджиева в «Балете»
фото: пресс-служба телеканала СТС

По словам Сангаджиева, «балет и театр в целом — магический мир. Мы все когда-то договорились, что одни люди будут приходить и садиться в кресла, плечом к плечу, откроется занавес, и другие люди выйдут к ним и попытаются создать миры. Ради этих коротких (или не очень) встреч, те, кто на помосте и за кулисами, иногда кладут судьбы и жизни. Хочется исследовать этот мир. Впрочем, это только повод, чтобы рассказать историю о людях, которые любят своё дело и выбрали этот путь. Или этот путь выбрал их?».

Театры по всему миру переживают не лучшие времена: пандемия больше чем на год остановила жизнь ведущих балетных площадок. Москва, первой оправившаяся от самых жёстких ограничений, даёт уникальную возможность вернуться к работе. И вот на главную сцену страны после тридцатилетнего перерыва возвращается Рута Майерс, бывшая танцовщица Большого театра, а ныне хореограф с мировым именем. Несмотря на прошедшие годы, многое в театре Руте хорошо знакомо: её бывший возлюбленный Андрей Пронин теперь художественный руководитель театра, её бывшая лучшая подруга — его жена, а бывшие враги и недруги занимают различные влиятельные посты в театре и вокруг него. Рута надеется ставить спектакль, ни на что не отвлекаясь, но тайны прошлого сразу же дают о себе знать — и эта гастроль изменит жизни всех раз и навсегда.

Вячеслав Муругов
фото: prexplore.ru

«Проект "Балет" — это результат коллаборации двух крупнейших игроков медиарынка, что на сегодня является большой редкостью. В рамках работы над контентом, который может одинаково успешно существовать в кино, на телевидении и в интернете, "НМГ Студия" старается сотрудничать с теми, кто не столько следует духу времени, сколько его предвосхищает. "Студия Видеопрокат", с которой мы уже дважды успешно сотрудничали, отвечает этому фактору, а также обладает сильной творческой и продюсерской командой», — комментирует заместитель генерального директора НМГ по развлекательному вещанию Вячеслав Муругов.

Главные роли в «Балете» исполнят Ингеборга Дапкунайте, Фёдор Бондарчук, Маруся Фомина и Игорь Гордин.

Вадим Соколовский
фото: cableman.ru

«Сотрудничество IVI Originals с молодой и успешной "Студией Видеопрокат" — один из первых шагов на пути реализации стратегии по привлечению ведущих продюсеров, сценаристов и режиссёров к производству оригинального контента для IVI. Я признателен Вячеславу Муругову за продолжение плодотворной коллаборации и уверен, что впереди у нас много новых совместных проектов», — говорит директор IVI Originals Вадим Соколовский.

Художественным руководителем проекта стал Олег Погодин, художественными консультантами выступят Карин и Владимир Ройтфельды из CR Studio, вся хореография будет поставлена лауреатом премии «Золотая маска» Владимиром Варнавой.

Ингеборга Дапкунайте и Фёдор Бондарчук снимутся у Сангаджиева в «Балете»
фото: ethnomir.ru

Продюсеры «Студии Видеопрокат» Сергей Бондарчук и Алексей Киселёв отметили, что «"Студия Видеопрокат" не останавливается никогда, мы постоянно работаем над чем-то новым и стараемся удивить зрителя, стремимся показать все возможности контента, который можно создавать в нашей стране. Балет — это национальная гордость России; что может быть лучше истории о людях, выходящих на главные сцены нашей страны и всего мира: что им приходится проживать. "Балет" — это огромная командная работа, к которой присоединились такие ведущие профессионалы, как Олег Георгиевич Погодин, Карин и Владимир Ройтфельды. Мы счастливы создавать первый большой совместный проект для наших стратегических партнёров "НМГ Студии", Вячеслава Муругова, Максима Рыбакова и IVI Originals».
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Ингеборга Дапкунайте и Фёдор Бондарчук снимутся у Сангаджиева в «Балете» фотографии
Ингеборга Дапкунайте и Фёдор Бондарчук снимутся у Сангаджиева в «Балете» фотографии
Ингеборга Дапкунайте и Фёдор Бондарчук снимутся у Сангаджиева в «Балете» фотографии
Ингеборга Дапкунайте и Фёдор Бондарчук снимутся у Сангаджиева в «Балете» фотографии
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