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Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»
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Продолжение сериала «Триада» выйдет 7 июня

24 мая
2021 год

Новости кино >>
24 мая 2021
На ТНТ 7 июня в 21.00 выйдет продолжение комедийного сериала «Триада» о семейной ответственности, в котором обычный мужчина в исполнении Бориса Дергачева оказался в крайне необычной ситуации: от него одновременно забеременели жена, любовница и случайная танцовщица в клубе, которых сыграли Дарья Мороз, Любовь Аксёнова и Анастасия Калашникова. Согласно пресс-службе телеканала, к своим ролям также вернутся Ника Вайпер, Александр Пташенчук, Инга Оболдина, Елена Шевченко, Лаура Пицхелаури и Кирилл Полухин.

В первом сезоне креативный продюсер Дарья Грацевич сделала Толика (Дергачев) героическим будущим отцом, который решил заботиться обо всех своих женщинах, никого не бросая. Однако это привело к тому, что все его только возненавидели. События второго сезона берут своё начало спустя полгода после концовки первого – женщины Толика с ним принципиально не общаются, но все герои снова встретятся: в роддоме, где вся триада будет рожать одновременно.

Продолжение сериала «Триада» выйдет 7 июня
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Если первый сезон «Триады» рассказывал о том, как люди попали в нестандартную ситуацию и не знали, что им делать, то второй – о попытках приспособиться к новой реальности. Толик – уже не просто муж одной из героинь, теперь он постарается стать хорошим папой, ведь на самом деле у него давно была мечта о детях. Продолжение сериала смотрит на серьёзные вопросы семейной жизни и взрослого выбора через сотни комических ситуаций. Юмор об отношениях мужчины и женщины теперь дополнят казусы из жизни молодых родителей – причём в четырёхкратном размере, поскольку три главные героини подарили Толику сразу четырёх младенцев.

По словам Бориса Дергачева, «ошибки могут случиться у всех. Суть сериала в том, как выходить из этих ошибок. И во втором сезоне как раз раскрываются ценности, расставляются приоритеты и становится понятно, что нужно моему герою Толе».
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Продолжение сериала «Триада» выйдет 7 июня фотографии
Продолжение сериала «Триада» выйдет 7 июня фотографии
Продолжение сериала «Триада» выйдет 7 июня фотографии
Продолжение сериала «Триада» выйдет 7 июня фотографии
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Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»

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