Продолжение сериала «Триада» выйдет 7 июня

В первом сезоне креативный продюсер Дарья Грацевич сделала Толика (Дергачев) героическим будущим отцом, который решил заботиться обо всех своих женщинах, никого не бросая. Однако это привело к тому, что все его только возненавидели. События второго сезона берут своё начало спустя полгода после концовки первого – женщины Толика с ним принципиально не общаются, но все герои снова встретятся: в роддоме, где вся триада будет рожать одновременно.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Если первый сезон «Триады» рассказывал о том, как люди попали в нестандартную ситуацию и не знали, что им делать, то второй – о попытках приспособиться к новой реальности. Толик – уже не просто муж одной из героинь, теперь он постарается стать хорошим папой, ведь на самом деле у него давно была мечта о детях. Продолжение сериала смотрит на серьёзные вопросы семейной жизни и взрослого выбора через сотни комических ситуаций. Юмор об отношениях мужчины и женщины теперь дополнят казусы из жизни молодых родителей – причём в четырёхкратном размере, поскольку три главные героини подарили Толику сразу четырёх младенцев.
По словам Бориса Дергачева, «ошибки могут случиться у всех. Суть сериала в том, как выходить из этих ошибок. И во втором сезоне как раз раскрываются ценности, расставляются приоритеты и становится понятно, что нужно моему герою Толе».
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