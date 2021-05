Вселенная Warhammer 40K обросла десятком анимационных сериалов

По игровой вселеннойснимут 11 анимационных сериалов. Об этом стало известно в ходе трансляции Warhammer Animation Preview Online , проведённой Games Workshop.Потенциальным зрителям продемонстрировали тизеры грядущих мультфильмов, а также рассказали об их сюжетах. Все короткометражки и сериалы по вселенной можно будет посмотреть на сервисе Warhammer+, а главным событием среди них может стать сиквел «» (Astartes), в котором пойдёт речь о беспощадных действиях космических десантников, сражающихся с врагами человечества.Шестисерийная аниме-антология Hammer and Bolter поведает о разных событиях и фракциях 41-го тысячелетия. «» (Angels of Death) сосредоточат внимание на космодесанте Кровавых Ангелов, попавшем в изолированный мир, где ему противостоит культ Генокрадов. The Exodite посвящён миссии стелс-команды Т'ау против армий Империума, в результате которой отряд столкнётся с таинственной древней силой. В сериале «» (Iron Within) расскажут про осаждённые силы Астра Милитарум, нашедшие спасение в виде своего давнего противника. В «» (Altar of Wrath) зрители встретятся с последними Чёрными Храмовниками Крестового похода, планирующими после изнурительной войны нанести завершающий и решительный удар некронам, чтобы положить конец битве. По сюжету шоу «» (Blacktalon) печально известный охотник призван убить самых жестоких врагов Зигмара, но секреты прошлого Нивы Чернокоготь следуют за ней даже после смерти.» (Interrogator) — это рассказ о преступлении и ереси в имперском городе-улье, исследующем трагедию и ужас, которые преследуют слуг инквизиции. Драма «» (Broken Lance) поведает о выживших из некогда благородного дома Имперских рыцарей и грехах их предшественников. «» (Pariah Nexus) предлагает исследовать тишину и смерть в самых тёмных уголках галактики после того, как Крестовый поход Индомитус достигнет Нексуса Пария. А «» (High Lords) посвящены вышеназванным персонам, правившим в течение десяти тысяч лет Империумом вместо Императора.