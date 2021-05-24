Вселенная Warhammer 40K обросла десятком анимационных сериалов

Потенциальным зрителям продемонстрировали тизеры грядущих мультфильмов, а также рассказали об их сюжетах. Все короткометражки и сериалы по вселенной можно будет посмотреть на сервисе Warhammer+, а главным событием среди них может стать сиквел «Астартес» (Astartes), в котором пойдёт речь о беспощадных действиях космических десантников, сражающихся с врагами человечества.
Шестисерийная аниме-антология Hammer and Bolter поведает о разных событиях и фракциях 41-го тысячелетия. «Ангелы смерти» (Angels of Death) сосредоточат внимание на космодесанте Кровавых Ангелов, попавшем в изолированный мир, где ему противостоит культ Генокрадов. The Exodite посвящён миссии стелс-команды Т'ау против армий Империума, в результате которой отряд столкнётся с таинственной древней силой. В сериале «Железо внутри» (Iron Within) расскажут про осаждённые силы Астра Милитарум, нашедшие спасение в виде своего давнего противника. В «Алтаре гнева» (Altar of Wrath) зрители встретятся с последними Чёрными Храмовниками Крестового похода, планирующими после изнурительной войны нанести завершающий и решительный удар некронам, чтобы положить конец битве. По сюжету шоу «Чернокоготь» (Blacktalon) печально известный охотник призван убить самых жестоких врагов Зигмара, но секреты прошлого Нивы Чернокоготь следуют за ней даже после смерти.
«Следователь» (Interrogator) — это рассказ о преступлении и ереси в имперском городе-улье, исследующем трагедию и ужас, которые преследуют слуг инквизиции. Драма «Сломанное копьё» (Broken Lance) поведает о выживших из некогда благородного дома Имперских рыцарей и грехах их предшественников. «Нексус Пария» (Pariah Nexus) предлагает исследовать тишину и смерть в самых тёмных уголках галактики после того, как Крестовый поход Индомитус достигнет Нексуса Пария. А «Высшие лорды» (High Lords) посвящены вышеназванным персонам, правившим в течение десяти тысяч лет Империумом вместо Императора.
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