Жезл раздора: Сергей Безруков, Юрий Колокольников и Гарик Харламов в трейлере фильма «Бендер: Начало»

В сети появился трейлер приключенческого фильма «Бендер: Начало
» режиссёра Игоря Зайцева
(«За час до рассвета
»).
1919 год. Судьба сталкивает юного идеалиста Осю с турецко-подданным аферистом Ибрагимом Бендером. И никогда бы честный Ося не связался с таким бессовестным и хитроумным мошенником, если бы их не объединила невероятно опасная авантюра – охота за царской реликвией, драгоценным жезлом, заполучить который также не прочь местные бандиты и белые офицеры. В череде головокружительных приключений Ося вынужден учиться у Ибрагима обаятельной лести, деликатному обману, пленительному шантажу и… грубой силе. И все это – будучи влюбленным в самую чистую девушку города! И, кажется, еще в одну – роковую иностранную красотку…
Так начинает складываться портрет легендарного великого комбинатора и любимца женщин Остапа Бендера-Задунайского.
Главные роли в картине сыграли Сергей Безруков
, Арам Вардеванян
, Никита Кологривый
, Таисия Вилкова
, Вера Брежнева
, Александр Цекало
, Юлия Рутберг
, Ольга Сутулова
, Юрий Колокольников
, Павел Деревянко
, Гарик Харламов
, Павел Майков
, Артём Ткаченко
, Александр Ильин
и другие.
В российский прокат лента «Бендер: Начало
» выйдет 24 июня 2021 года.
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