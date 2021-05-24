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Жезл раздора: Сергей Безруков, Юрий Колокольников и Гарик Харламов в трейлере фильма «Бендер: Начало»

24 мая
2021 год

Новости кино >>
24 мая 2021
В сети появился трейлер приключенческого фильма «Бендер: Начало» режиссёра Игоря ЗайцеваЗа час до рассвета»).


1919 год. Судьба сталкивает юного идеалиста Осю с турецко-подданным аферистом Ибрагимом Бендером. И никогда бы честный Ося не связался с таким бессовестным и хитроумным мошенником, если бы их не объединила невероятно опасная авантюра – охота за царской реликвией, драгоценным жезлом, заполучить который также не прочь местные бандиты и белые офицеры. В череде головокружительных приключений Ося вынужден учиться у Ибрагима обаятельной лести, деликатному обману, пленительному шантажу и… грубой силе. И все это – будучи влюбленным в самую чистую девушку города! И, кажется, еще в одну – роковую иностранную красотку…
Так начинает складываться портрет легендарного великого комбинатора и любимца женщин Остапа Бендера-Задунайского.

Жезл раздора: Сергей Безруков, Юрий Колокольников и Гарик Харламов в трейлере фильма «Бендер: Начало»

Главные роли в картине сыграли Сергей Безруков, Арам Вардеванян, Никита Кологривый, Таисия Вилкова, Вера Брежнева, Александр Цекало, Юлия Рутберг, Ольга Сутулова, Юрий Колокольников, Павел Деревянко, Гарик Харламов, Павел Майков, Артём Ткаченко, Александр Ильин и другие.

В российский прокат лента «Бендер: Начало» выйдет 24 июня 2021 года.
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Жезл раздора: Сергей Безруков, Юрий Колокольников и Гарик Харламов в трейлере фильма «Бендер: Начало» фотографии
Жезл раздора: Сергей Безруков, Юрий Колокольников и Гарик Харламов в трейлере фильма «Бендер: Начало» фотографии
Жезл раздора: Сергей Безруков, Юрий Колокольников и Гарик Харламов в трейлере фильма «Бендер: Начало» фотографии
Жезл раздора: Сергей Безруков, Юрий Колокольников и Гарик Харламов в трейлере фильма «Бендер: Начало» фотографии
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Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»

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