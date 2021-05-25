Тимоти Шаламе перевоплотится в молодого Вилли Вонку в приквеле по мотивам книги Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика», сообщает Deadline.
фото: deadline.com
«Вонка» расскажет о юности кондитера до открытия его знаменитой шоколадной фабрики. В картине Шаламе исполнит несколько музыкальных и танцевальных номеров.
Режиссерское кресло займет постановщик обеих частей «Приключений Паддингтона» Пол Кинг. Он также напишет сценарий в соавторстве с Саймоном Фарнэби, работавшим с ним над дилогией о медвежонке. Продюсером ленты выступит Дэвид Хейман.
Это уже третья адаптация Роальда Даля, которой занимается студия Warner Bros. В 1971 году образ Вонки воплотил Джин Уайлдер, а в 2005-м — Джонни Депп.
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