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Тимоти Шаламе перевоплотится в молодого Вилли Вонку

25 мая
2021 год

Новости кино >>
25 мая 2021
Тимоти Шаламе перевоплотится в молодого Вилли Вонку в приквеле по мотивам книги Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика», сообщает Deadline.

Тимоти Шаламе перевоплотится в молодого Вилли Вонку
фото: deadline.com

«Вонка» расскажет о юности кондитера до открытия его знаменитой шоколадной фабрики. В картине Шаламе исполнит несколько музыкальных и танцевальных номеров.

Режиссерское кресло займет постановщик обеих частей «Приключений Паддингтона» Пол Кинг. Он также напишет сценарий в соавторстве с Саймоном Фарнэби, работавшим с ним над дилогией о медвежонке. Продюсером ленты выступит Дэвид Хейман.

Это уже третья адаптация Роальда Даля, которой занимается студия Warner Bros. В 1971 году образ Вонки воплотил Джин Уайлдер, а в 2005-м — Джонни Депп.

В январе стало известно, что на роль в приквеле также рассматривался Том Холланд.
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