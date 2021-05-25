Евгений Дятлов станет «Акулой»

В Санкт-Петербурге проходят съемки сериала «Акула» с Евгением Дятловым в роли начальника уголовного розыска, который сотрудничает и с полицией, и с бандитами. Об этом сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
фото: Пресс-служба НТВ
В центре сюжета оказываются Александр Кулаков «Акула» (Евгений Дятлов) и его заместитель и лучший друг Виктор Дроздов «Дрозд» (Владимир Селезнев). В их зоне ответственности тяжкие и особо тяжкие преступления. Полковник Овчарук (Борис Хасанов) считает сотрудников своей гордостью и ставит в пример молодым. Но выясняется, что Акула и Дрозд долгое время «подрабатывают» на стороне, выполняя частные заказы сомнительного бизнесмена с криминальным прошлым Григория Шаповалова «Шульца» (Алексей Гришин). Оперативники не ввязываются в криминал, но могут выбить долги, запугать непослушного коммерсанта, заставить подписать контракт, быстро прогнать через таможню машины. На одной из семейных вечеринок Дрозд сообщает, что планирует завязать с работой на Шульца. На следующий день Акула обнаруживает друга убитым и становится главным подозреваемым.
«"Акула" – не классическая остросюжетная драма, где полицейские – настоящие герои. Мы показываем живых людей с их недостатками и грехами. Когда вокруг столько грязи – и внутри, и снаружи, и в мыслях, и в делах – самое важное попытаться остаться человеком», — рассказывает режиссер Андрес Пуустусмаа.
Действие сериала разворачивается в небольшом городе недалеко от границы с Финляндией. Съемки картины проходят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Создатели задействуют около 100 локаций. Одним из самых интересных и необычных объектов станет дебаркадер: плавучая база превратится в квартиру с большими окнами и видом на воду.
обсуждение >>