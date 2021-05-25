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Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»
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Мировая премьера «Общаги» состоится на Шанхайском международном кинофестивале

25 мая
2021 год

Новости кино >>
25 мая 2021
Мировая премьера фильма Романа Васьянова «Общага» состоится на 24-м Шанхайском международном кинофестивале (SIFF), который пройдет в Китае с 11 по 20 июня.

Мировая премьера «Общаги» состоится на Шанхайском международном кинофестивале

Помимо дебютной картины Васьянова во внеконкурсной программе Spectrum: World Debut покажут «Машу» Анастасии Пальчиковой, «Тень звезды» Дмитрия Губарева, «Дочь рыбака» Юлдус Бахтиозиной и «Приснись мне» Романа Ольховки.

В секции SIFF Highlights: Viva La Festival будут представлены «Северный ветер» Ренаты Литвиновой, «Трое» Анны Меликян и «Доктор Лиза» Оксаны Карас. Драма Владимира Котта «Конец фильма» вошла в программу Spectrum: Alternatives, а якутский хоррор «Иччи» Костаса Марсаана — в программу Midnight Fantasy. Кроме того, в смотре примет участие короткометражка «Галчонок» Марата Нариманова.

SIFF существует с 1993-го. Это крупнейший фестиваль в Китае и второй по величине в Азии. В этом году кинорынок Shanghai International Film and TV Online Market пройдет в гибридной форме: для локальной индустрии офлайн, для международной — онлайн.
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