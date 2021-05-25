Мировая премьера «Общаги» состоится на Шанхайском международном кинофестивале

Мировая премьера фильма Романа Васьянова
«Общага
» состоится
на 24-м Шанхайском международном кинофестивале (SIFF), который пройдет в Китае с 11 по 20 июня.
Помимо дебютной картины Васьянова во внеконкурсной программе Spectrum: World Debut покажут «Машу
» Анастасии Пальчиковой
, «Тень звезды
» Дмитрия Губарева
, «Дочь рыбака
» Юлдус Бахтиозиной
и «Приснись мне
» Романа Ольховки
.
В секции SIFF Highlights: Viva La Festival будут представлены «Северный ветер
» Ренаты Литвиновой
, «Трое
» Анны Меликян
и «Доктор Лиза
» Оксаны Карас
. Драма Владимира Котта
«Конец фильма
» вошла в программу Spectrum: Alternatives, а якутский хоррор «Иччи
» Костаса Марсаана
— в программу Midnight Fantasy. Кроме того, в смотре примет участие короткометражка «Галчонок
» Марата Нариманова
.
SIFF существует с 1993-го. Это крупнейший фестиваль в Китае и второй по величине в Азии. В этом году кинорынок Shanghai International Film and TV Online Market пройдет в гибридной форме: для локальной индустрии офлайн, для международной — онлайн.
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