Проект фильма «Белой дороги!» представят на Каннском фестивале

Проект нового фильма режиссера Эллы Манжеевой «Белой дороги!» отобран в секцию Atelier программы Cinefondation Каннского кинофестиваля, которая была создана для развития авторского кино. Смотр пройдет с 6 по 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Телесто».
фото: Пресс-служба кинокомпании «Телесто»
История создания мистической драмы насчитывает около семи лет. Начиная с 2015 года, «Белой дороги!» был представлен зарубежным партнерам. Проект принял участие в программе Берлинского кинофестиваля Berlinale Residency, рынках ко-продукции Baltic Event Co-production Market в Таллине и Berlinale co-production market, а также был презентован на кинорынке Key Buyers Event и питчинге в рамках Недели российского кино в Лондоне.
«Белой дороги!» – это совместный проект режиссера Эллы Манжеевой и продюсеров Елены Гликман и Виктории Лупик, которые вместе работали над фильмом «Чайки». По сюжету главный герой Алдар десять лет не был дома. Теперь он часть большого города – голос его бесчисленных улиц. Когда в степи пропадает его мать, он бросается на ее поиски. Им предстоит вновь обрести друг друга и вместе пройти путь, который не успели пройти при ее жизни.
«На данный момент у нас уже есть поддержка Министерства культуры РФ и определены сроки производства, найдены монгольские и французские сопродюсеры. Благодаря этому мы подали фильм в несколько фондов в поисках дополнительного финансирования. Теперь нам необходимо найти сейлз-агента и дистрибьютора и разработать фестивальную стратегию. Мы рассчитываем, что участие в L’Atelier позволит нам реализовать эти задачи», — отметила Виктория Лупик.
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