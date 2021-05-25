Андрей Фролов, Артем Осипов и Маина Чижевская разберутся с семейными проблемами

По сюжету две семьи — Аня и Олег, Вадим и Лена — оказываются вместе в загородном пансионате. В каждой из них накопились проблемы и взаимные обиды. Ситуация осложняется тем, что Олег и Лена когда-то были серьезно влюблены друг в друга, но расстались. И теперь во время новой встречи их чувства вспыхивает снова. Узнав об этом, супруги влюбленных пытаются спасти свои разрушающиеся семьи. В ход идут любые методы – от попыток Анны и Вадима измениться самим до манипуляций детьми. Но всё это приводит к противоположному результату.
«Наша история о том, через что проходит любая семья – об усталости от быта, иллюзиях, которые люди испытывают по отношению к себе и своим утраченным возможностям. О том, что счастье, как нам кажется, всегда где-то там. А на самом деле оно совсем рядом. Только часто мы понимаем это лишь тогда, когда все утрачиваем», — отметил Андрей Фролов.
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