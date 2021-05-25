Молодая художница Туве Янссон попадает на вечеринку писателей

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представляет отрывок байопика «Туве
» о финской писательнице и художнице Туве Янссон, прославившейся благодаря своим книгам о муми-троллях.
Действие фильма разворачивается в Хельсинки в 1945 году. Молодая художница Туве Янссон окунулась в атмосферу творческой и социальной свободы. Живопись была для нее на первом месте, но оказалось, что истории, которыми писательница развлекала испуганных детей в бомбоубежище, начали жить своей жизнью. Приключения муми-троллей, наполненные событиями из жизни самой Туве, принесли ей международное признание и финансовую независимость.
Главную роль исполнила Алма Пёвсти
, а компанию ей составили Криста Косонен
, Шанти Рони
, Джоэнна Хаартти
, Кайса Эрнст
. Фильм сняла финская постановщица Зайда Бергрот
.
«Туве» выйдет в прокат 27 мая.
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