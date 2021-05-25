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Молодая художница Туве Янссон попадает на вечеринку писателей

25 мая
2021 год

Новости кино >>
25 мая 2021
Кино-Театр.Ру представляет отрывок байопика «Туве» о финской писательнице и художнице Туве Янссон, прославившейся благодаря своим книгам о муми-троллях.



Действие фильма разворачивается в Хельсинки в 1945 году. Молодая художница Туве Янссон окунулась в атмосферу творческой и социальной свободы. Живопись была для нее на первом месте, но оказалось, что истории, которыми писательница развлекала испуганных детей в бомбоубежище, начали жить своей жизнью. Приключения муми-троллей, наполненные событиями из жизни самой Туве, принесли ей международное признание и финансовую независимость.

Молодая художница Туве Янссон попадает на вечеринку писателей

Главную роль исполнила Алма Пёвсти, а компанию ей составили Криста Косонен, Шанти Рони, Джоэнна Хаартти, Кайса Эрнст. Фильм сняла финская постановщица Зайда Бергрот.

«Туве» выйдет в прокат 27 мая.
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Молодая художница Туве Янссон попадает на вечеринку писателей фотографии
Молодая художница Туве Янссон попадает на вечеринку писателей фотографии
Молодая художница Туве Янссон попадает на вечеринку писателей фотографии
Молодая художница Туве Янссон попадает на вечеринку писателей фотографии
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Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»

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