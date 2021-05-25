Андрей Ильин вернется в девятом сезоне «Склифосовского»

анонс

Молодая художница Туве Янссон попадает на вечеринку писателей

Стартовали съемки мелодрамы «Как мы любили друг друга»

Андрей Фролов, Артем Осипов и Маина Чижевская разберутся с семейными проблемами

В эпизоде приняли участие Леди Гага, Кит Харингтон, Риз Уизерспун и Синди Кроуфорд

Спецвыпуск «Друзей» выйдет в «Амедиатеке» 27 мая

25 мая

Проект фильма «Белой дороги!» представят на Каннском фестивале

Он попал в секцию Atelier, созданную для развития авторского кино.