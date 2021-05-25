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Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»
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Андрей Ильин вернется в девятом сезоне «Склифосовского»

25 мая
2021 год

Новости кино >>
25 мая 2021
Андрей Ильин, сыгравший хирурга Кривицкого в сериале «Склифосовский», вернется в премьерном девятом сезоне благодаря поклонникам проекта. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Русское».

Андрей Ильин вернется в девятом сезоне «Склифосовского»
фото: Пресс-служба кинокомпании «Русское»

Хотя история героя была завершена и по сценарию он покинул страну, зрители развернули в интернете флешмоб, разместив сотни публикаций с хэштегом #ВернитеКривицкого. В частности, очень просили сохранить одну из самых ярких кинопар «Кривицкий-Павлова» – дуэт Андрея Ильина и Елены Яковлевой.

Возвращение Андрея Ильина – это уже не первый случай, когда зрители смогли изменить судьбу сериала. Четвертый сезон «Склифосовского» должен был стать завершающим, однако поклонники организовали целое движение в поддержку шоу.

Девятый сезон выйдет на канале «Россия 1». Дата релиза пока не сообщается. По сюжету Олега Брагина (Максим Аверин) ждет неожиданное место работы. Его новая начальница Сперанская в исполнении Марии Порошиной, кажется, заинтересована обаятельным Брагиным несколько сильнее, чем просто новым сотрудником. А в отношениях Олега с Мариной (Мария Куликова) произойдут серьезные перемены, которые назревали уже долгое время.
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