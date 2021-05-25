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Звери-рокеры запели голосами Никиты Преснякова, Агаты Муцениеце и Вали Карнавал

25 мая
2021 год

Новости кино >>
25 мая 2021
В сети появился официальный трейлер приключенческого мультфильма «Рок Дог 2» — продолжения полюбившейся истории про знаменитого пса Боуди и его рок-группу.


Знаменитый пес Боуди и его веселая рок-группа возвращаются! Музыканты уже подарили миру свои песни и останавливаться на достигнутом не собираются. Ребята готовы к грандиозному турне, в котором обретут настоящую славу. Но, как оказалось, у популярности есть и обратная сторона. Смогут ли друзья остаться сами собой, когда их имена будут на устах всего мира? Новые приключения станут еще более веселыми, интересными и громкими!

Рок-музыкант и актер Никита Пресняков вновь озвучивает главного героя картины – пса Боуди, его верная подруга и заботливая лиса Дарма говорит голосом актрисы и телеведущей Агаты Муцениеце, а нового персонажа – очаровательную рок-диву Лил Фокси — дублирует актриса и певица Валя Карнавал.

Звери-рокеры запели голосами Никиты Преснякова, Агаты Муцениеце и Вали Карнавал

«Я в восторге снова работать над «Рок Догом», — признался Никита Пресняков, — счастлив, что появился «Рок Дог 2», надеюсь, будет и «Рок Дог 3». Этот мультик действительно показывает насколько важна музыка – и какая. Показывает, чего можно достигнуть, если есть огромное желание делать то, что ты любишь».

«Хочу немного рассказать по свой первый опыт озвучки мультфильма: для меня это было очень странно переозвучивать с английского языка на русский, передавая все эмоции моего персонажа, перепевать песни с английского языка на русский, — поделилась Валя Карнавал. — Самое сложное – это передавать эмоции, но когда ты становишься с ним ближе, становится намного легче. Это мой первый опыт и я думаю, что не последний. Мне очень понравилось!»

Звери-рокеры запели голосами Никиты Преснякова, Агаты Муцениеце и Вали Карнавал

«Озвучить персонажа мультфильма было моей давней мечтой, и я очень рада, что она наконец-то сбылась, — рассказала Агата Муцениеце. — Мои дети обожают первую часть «Рок Дога» и безумно обрадовались, когда узнали, что я буду озвучивать лисичку Дарму, и уже ждут с нетерпением продолжение мультфильма.
Я благодарна MEGOGO Distribution, что пригласили меня озвучивать лису, с которой, как мне кажется, мы похожи не только внешне, но и по характеру. Мой персонаж очень справедливый, честный, верный, заботливый, почитающий семейный традиции, уважающий друзей, а главный ее девиз по жизни – нужно оставаться «верным самому себе».

В российский прокат «Рок Дог 2» выйдет 24 июня.
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Звери-рокеры запели голосами Никиты Преснякова, Агаты Муцениеце и Вали Карнавал фотографии
Звери-рокеры запели голосами Никиты Преснякова, Агаты Муцениеце и Вали Карнавал фотографии
Звери-рокеры запели голосами Никиты Преснякова, Агаты Муцениеце и Вали Карнавал фотографии
Звери-рокеры запели голосами Никиты Преснякова, Агаты Муцениеце и Вали Карнавал фотографии
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