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Светлана Ходченкова станет Анной Карениной в первом российском сериале для Netflix

26 мая
2021 год

Новости кино >>
26 мая 2021
Светлана Ходченкова исполнит главную роль в современной интерпретации классического романа Льва Толстого «Анна Каренина». «Анна К» станет первым оригинальным драматическим российским сериалом Netflix, уточняет пресс-служба сервиса.

Светлана Ходченкова станет Анной Карениной в первом российском сериале для Netflix
фото: пресс-служба Netflix

«Мы невероятно гордимся тем, что анонсируем наш первый российский сериал совместно с 1-2-3 Production. Команда талантливых сценаристов, режиссёров и продюсеров объединилась для работы над многообещающим оригинальным сериалом. Мы будем рады помочь донести их видение этой всемирно известной истории до нашей аудитории как в России, так и во всем мире», — комментирует директор оригинальных сериалов Netflix Майкл Аззолино.

События будущего шоу происходят в современной России, где светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в судьбоносный роман с Вронским, наследником алюминиевой империи. Их роман быстро выходит из-под контроля, угрожая хрупкому балансу их семейных уз и социальных отношений. Действие драмы разворачивается между космополитичной Москвой, историческим Санкт-Петербургом и суровой реальностью российской деревни. Сериал затрагивает темы страсти и верности и доказывает неопровержимую истину — что любовь может приводить как к свободе, так и к гибели, несмотря ни на какие богатства.


«Для нас большая честь, что нашей команде доверили создание первого российского сериала по заказу ведущего мирового развлекательного сервиса с более 200 миллионами подписчиками. Этот проект станет для нас настоящим вызовом. Но поскольку в основе будущего сериала лежит одно из фундаментальных произведений о любви в мировой литературе, мы надеемся, что сможем затронуть сердца зрителей по всему миру от Австралии до Бразилии. Мы во всеоружии: Роман Кантор и Мария Микулина подготовили великолепный адаптированный сценарий; у нас лучший актёрский состав и производственная команда, включая сорежиссёров Наташу Меркулову и Алексея Чупова. Мы полностью доверяем своей команде и уверены, что результат превзойдёт все ожидания. Это наш первый опыт совместной работы с командой Netflix, и мы очень вдохновлены сложившейся синергией и тем проектом, который мы собираемся создать вместе», — рассказали режиссёры и продюсеры сериала Валерий Федорович и Евгений Никишов.

В режиссёрской команде также состоит Роман Кантор. Он же выступает продюсером вместе с Федоровичем, Никишовым и Сергеем Корнихиным. По словам Кантора, «перенести Анну Каренину в Россию 21-го века и представить её всему миру на родном языке (и многих других) через удивительную платформу Netflix — это для меня сон, ставший явью. В буквальном смысле так, ведь идея этого сериала пришла ко мне во сне, и с тех пор я не перестаю следовать за ней».


Съёмки сериала производства компании 1-2-3 Production и студии «Друг Друга» пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Он выйдет на Netflix по всему миру. О дате премьеры станет известно позднее.

«Мы очень гордимся тем, что стали частью одного из первых проектов Netflix в России — это большая честь и огромная ответственность. Перефразируя известную цитату: это небольшой шаг для нашей компании, но огромный шаг для всей киноотрасли», — говорит продюсер Сергей Корнихин.
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