Зрители получили бесплатный доступ к веб-сериалам на платформе Chill

Первый в России веб-кинотеатр Chill становится бесплатным для всех пользователей. Платформа мировых веб-сериалов переходит на рекламную модель и даёт всем зрителям возможность смотреть лучшие веб-сериалы со всего мира бесплатно. Чтобы отключить рекламные ролики, достаточно просто зарегистрироваться на сайте. Об этом сообщает пресс-служба веб-кинотеатра.
фото: пресс-служба веб-кинотеатра Chill
«Мы запустились полгода назад в тестовом режиме, благодаря которому мы получили данные о поведении пользователя и его предпочтениях. Мы смотрели, как реагирует зритель, что ему нравится, какие тайтлы он выбирает. И по прошествии тестового периода принято решение сделать доступ к платформе полностью бесплатным и первый месяц у нас не будет рекламы. А дальше – пользователь сможет перестать смотреть ролики просто зарегистрировавшись на сайте», — рассказал создатель платформы Антон Калинкин.
На веб-платформе представлена подборка лучших веб-сериалов – более 300 тайтлов со всего мира. Это короткие сериалы, которые легко посмотреть в метро или в очереди в магазине. В каталоге участники и победители мировых веб-фестивалей, самые известные европейские тайтлы, популярные российские вебы и большой каталог топовых дорам. Каталог сервиса всё время обновляется новыми проектами, каждый год на платформе будет появляться более 300 часов нового эксклюзивного контента.
фото: пресс-служба веб-кинотеатра Chill
«Сейчас мы видим реальные цифры просмотров, — уточняет Калинкин. — На сайте и в наших социальных сетях некоторые проекты набирают более пяти миллионов просмотров. Поэтому мы с уверенностью можем говорить об интересе аудитории к художественному веб-контенту».
Также на сайте существует раздел «Пилоты», который интересен не только зрителю, но и представителям индустрии. Chill запускает новые условия для создателей контента – как только просмотры сериала достигнут миллиона, создатель получит 300 тысяч рублей. Чтобы загрузить свой пилот на сайт, необходимо заполнить небольшую форму на сайте. Далее контент проходит модерацию и появляется на сайте в разделе «Пилоты». Кроме того, на базе международного веб-фестиваля WebFest Berlin начала работу дистрибьюторская компания, которая уже заключила более 200 сделок с молодыми креаторами по всему миру. Все эти проекты также будут доступны российскому зрителю эксклюзивно на платформе Chill.
По словам Калинкина, «Chill становится платформой для создателей, которые ищут партнёров и спонсоров. Благодаря нашим проектам – фестивалю веб-сериалов Realist, Национальной веб-премии – у нас в активе большое количество молодых авторов, которые хотят и готовы выкладывать свой продукт, представлять его аудитории. Чтобы ещё больше мотивировать их, мы предлагаем реальные деньги за просмотры. Но помимо финансовых выплат, Chill становится трамплином в индустрию».
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