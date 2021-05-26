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Алексей Федорченко проведёт марафон фильма «Последняя "Милая Болгария"» в 11 городах России

26 мая
2021 год

Новости кино >>
26 мая 2021
В конце весны, 29 мая, состоятся специальные показы фильма «Последняя "Милая Болгария"» Алексея Федорченко, получившего на 43-м ММКФ «Серебряного Георгия» за лучшую режиссуру.

Алексей Федорченко проведёт марафон фильма «Последняя Милая Болгария» в 11 городах России
фото: пресс-служба марафона

Согласно пресс-службе мероприятия, показы пройдут в городах, охватывающих все 11 часовых поясов России. Участниками марафона станут арт-пространство «Квартира» в Калининграде, московский кинотеатр «ЦДК», «Горизонт» в Ростове-на-Дону (самарское время), пермский «Премьер» (екатеринбургское время), Омск, новосибирская «Победа» (красноярское время), иркутский «Дом кино», читинская «Бригантина» (якутское время), владивостокский «Уссури», Магадан и Петропавловск-Камчатский (камчатское время).

Алексей Федорченко на протяжении 11 часов будет каждый час выходить в зум для общения со зрителями разных городов.
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