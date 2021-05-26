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В «Художественном» покажут отреставрированного «Александра Невского» Сергея Эйзенштейна

26 мая
2021 год

Новости кино >>
26 мая 2021
В столичном кинотеатре «Художественный» 30 мая в 19:00 состоится специальный показ шедевра Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», приуроченный 800-летию со дня рождения великого полководца. Об этом сообщает пресс-служба сети Москино.

Знаковый советский фильм о древнерусском князе, одержавшем победу в битве с рыцарями Ливонского ордена на Чудском озере, будет демонстрироваться на большом экране с плёнки 35 мм из архива Москино. Показу предшествовала кропотливая работа реставраторов. Несколько тысяч повреждений разной степени сложности были удалены с плёнки.

В «Художественном» покажут отреставрированного «Александра Невского» Сергея Эйзенштейна
фото: пресс-служба Москино

Кроме того, во втором корпусе Музея Москвы 27 мая в 20:15 в рамках проекта «Москино в гостях: От Мельеса до Чаплина» пройдёт кинопоказ шедевров немого кино братьев Люмьер, Чарли Чаплина, Владислава Старевича и Жоржа Мельеса в честь 125-летия первого публичного кинопоказа в Москве. Перед показом вступительную лекцию прочитает киновед и главный редактор проекта 1895.io Станислав Дединский. Сеанс пройдёт в сопровождении тапера Филиппа Чельцова.

А 29 мая в 21:00 в «Москино Космос» состоится специальный показ хоррора Джона Красински «Тихое место 2». Муж Эмили Блант выступил не только режиссёром, но и автором сценария, который он написал за три с половиной недели. Ленту представят и обсудят со зрителями кинокритик Настасья Горбачевская и киножурналист Дмитрий Барченков.
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