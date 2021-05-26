«Тихое место» превратится в трилогию

У хоррора «Тихое место
» появится третья часть. Об этом рассказала исполнительница главной роли Эмили Блант
, давшая интервью Collider
.
Съёмки продолжения станут возможны в случае успешного проката сиквела, который на российских экранах стартует 3 июня. Муж актрисы Джон Красински
, выступающий режиссёром и сценаристом трилогии, уже придумал несколько идей для развития персонажей и их историй, задействованных им во второй части.
По словам Блант, у супруга «целая сюжетная арка из идей, которые могут сработать. Я думаю, он просто хочет увидеть реакцию зрителей на этот фильм перед тем, как полностью посвятит свой мозг работе над третьим. Но у него есть несколько замечательных идей»
.
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