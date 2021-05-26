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Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»
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«Тихое место» превратится в трилогию

26 мая
2021 год

Новости кино >>
26 мая 2021
У хоррора «Тихое место» появится третья часть. Об этом рассказала исполнительница главной роли Эмили Блант, давшая интервью Collider.

«Тихое место» превратится в трилогию
фото: indiewire.com

Съёмки продолжения станут возможны в случае успешного проката сиквела, который на российских экранах стартует 3 июня. Муж актрисы Джон Красински, выступающий режиссёром и сценаристом трилогии, уже придумал несколько идей для развития персонажей и их историй, задействованных им во второй части.

По словам Блант, у супруга «целая сюжетная арка из идей, которые могут сработать. Я думаю, он просто хочет увидеть реакцию зрителей на этот фильм перед тем, как полностью посвятит свой мозг работе над третьим. Но у него есть несколько замечательных идей».
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Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»

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