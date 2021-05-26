MGM стала собственностью компании Amazon

Amazon купила MGM за 8,45 млрд долларов, уверяет Variety
.
Компания пообещала сохранить наследие студии, основанной в 1924 году, и каталог фильмов. При этом Amazon предоставит более широкий доступ к существующим проектам.
Теперь корпорации принадлежат права на библиотеку, насчитывающую более четырёх тысяч фильмов и 17 тысяч телевизионных шоу, среди которых «Розовая пантера
», «Рокки
» и киносерия о Джеймсе Бонде, включая «Не время умирать
». Все они станут солидным дополнением к сервису Prime Video.
Для Amazon это не первая крупная сделка. В 2017-м компании удалось приобрести Whole Foods за 13,7 млрд $.
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