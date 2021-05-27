А потом что-то пошло не так: съемки комедии «Чиновник» с Андреем Бурковским и Павлом Майковым

В Подмосковье проходят съемки комедии под рабочим названием «Чиновник» о бизнесмене на грани банкротства, который пытается получить крупный тендер, но что-то вечно идет не по плану. Образы находчивого дельца и прогрессивного госслужащего воплотят Павел Майков и Андрей Бурковский. Этот проект стал режиссерским дебютом для актерского коуча и театрального постановщика Владимира Моташнёва. Кино-Театр.Ру отправился в элитный особняк за МКАДом на съемки камерного проекта.
За окном мелькает указатель на поселок «Онегино» и памятник Пушкину, хотя сюжет намекает на историю вполне гоголевскую. По обе стороны дороги выстроились в ряд однотипные и в основном пустующие коттеджи, чьи хозяева, по рассказам, проводят время в местах не столь отдаленных. Съемочной локацией стал один из таких домов «с историей», представляющий смесь сталинского ампира (дом обязательно с колоннами) и дешевого шика нулевых (лепнина, ковры, имитация хрустальных люстр), из общего интерьера выбивается разве что библиотека. В общем, под стать герою, которого, как отметил, Павел Майков, сразила «эпидемия денег
».
По сюжету события фильма разворачиваются в один вечер и практически в одном помещении. Окна коттеджа завешаны плотной тканью, а столовая для приема чиновника освещена неоновыми лампами. Вся еда и даже алкоголь – настоящие. Правда, вино не пьют, а только переливают из бутылки в бокал и обратно для аутентичности на экране.
История, между тем, на поверку оказалась итальянской. Сюжет «Чиновник» был вдохновлен фильмом «Министр» 2016 года, поэтому в числе сценаристов его автор Джорджо Амато
. Завязка у картин схожая – отчаявшийся предприниматель, желая поправить финансовое положение, приглашает на ужин высокопоставленное лицо и ублажает его всеми возможными способами. В доме собирается вся семья, а главная ставка сделана на приглашенную девушку с низкой социальной ответственностью. Но жизнь вносит свои коррективы, и родственнику бизнесмена (в русской версии — Александр Головин
) приходится в сжатые сроки искать для чиновника другую спутницу, которая оказывается вовсе не готова лечь с ним в постель.
«Наш фильм – не ремейк итальянского «Министра», а, скорее, история «по мотивам», потому что темы жадности и быстрой наживы универсальны. Сценарий создавался с учетом русской ментальности и политической ситуации, поэтому структура получилась иной. Мы поменяли возраст главных героев. Так появился образ молодого чиновника
, – рассказывает режиссер Владимир Моташнёв. – Не буду раскрывать все карты, но финал будет более оптимистичным, чем в итальянской ленте. Мой опыт работы как театрального режиссера дал понять, что людям надо давать надежду
».
Идея проекта принадлежит продюсеру Никите Владимирову
. Он ухватился за сюжет «Министра» по примеру «Громкой связи
», которая стала адаптацией другой итальянской картины. За привнесение отечественной фактуры в сценарий отвечал Андрей Таратухин
. Это не первый его совместный фильм с Владимировым. Как продюсер и сценарист они работали над трагикомедией «Карп отмороженный
».
Сценарной фишкой стало омоложение чиновника, чей образ в отечественном кино больше ассоциируется с Романом Мадяновым
и Максимом Логашкиным
. Чтобы показать новый тип госслужащего, на первой съемочной смене Андрей Бурковский даже попросил поменять подготовленные для него золотые «ролексы» на современные эпл-вотч. «Это не просто ситуационная комедия или гайдаевский фильм, где происходит борьба хорошего с очень хорошим. Мы работаем над глубокой историей на злободневную тему, где у каждого героя своя правда. Я бы назвал наш фильм «Тендер любой ценой»
, — отмечает артист. – Моя человеческая позиция в том, что правда посередине. А зритель уже выбирает, какая точка зрения ему ближе
».
Чтобы собрать органичный актерский ансамбль, создатели «Чиновника» отсмотрели более ста артистов. И отдельного внимания заслуживает женский каст. Роль жены бизнесмена досталась Любови Толкалиной
, в домработницу из Ганы перевоплотилась актриса с африканскими корнями Тереза Диуро
, а в эпизодах появятся Зоя Бербер
и Любовь Аксенова
. Девушку для развлечения чиновника играет Александра Киселева
, прославившаяся как самая юная участница шоу «Танцы». Хореографическими способностями наделена и ее героиня Ая – своенравная восточная девушка, которая способна жить импульсом. И исполнить перед гостем номер в стиле гоу-гоу.
«На самом деле в этом доме происходит настоящая человеческая трагедия, трагедия на уровне одной семьи, на уровне государства, трагедия женщины, которая заперта в своей золотой клетке и постоянно вспоминает, как они были счастливы, когда жили где-то в однушке на окраине, а погоня за деньгами ничего ей не дала. Есть в этом какой-то гоголевский мистицизм. И конечно, отдельно хочется отметить визуальную составляющую картины, наши художники создают невероятную красоту начиная с роскошных локаций и заканчивая моим изысканным костюмом в стиле палаццо с итальянским характером
», — подытоживает Любовь Толкалина, по-своему соединив итальянские и гоголевские мотивы.
Планируется, что «Чиновник» выйдет и онлайн, и в кинотеатрах в этом году.
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