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А потом что-то пошло не так: съемки комедии «Чиновник» с Андреем Бурковским и Павлом Майковым

27 мая
2021 год

Новости кино >>
27 мая 2021
В Подмосковье проходят съемки комедии под рабочим названием «Чиновник» о бизнесмене на грани банкротства, который пытается получить крупный тендер, но что-то вечно идет не по плану. Образы находчивого дельца и прогрессивного госслужащего воплотят Павел Майков и Андрей Бурковский. Этот проект стал режиссерским дебютом для актерского коуча и театрального постановщика Владимира Моташнёва. Кино-Театр.Ру отправился в элитный особняк за МКАДом на съемки камерного проекта.

А потом что-то пошло не так: съемки комедии «Чиновник» с Андреем Бурковским и Павлом Майковым

За окном мелькает указатель на поселок «Онегино» и памятник Пушкину, хотя сюжет намекает на историю вполне гоголевскую. По обе стороны дороги выстроились в ряд однотипные и в основном пустующие коттеджи, чьи хозяева, по рассказам, проводят время в местах не столь отдаленных. Съемочной локацией стал один из таких домов «с историей», представляющий смесь сталинского ампира (дом обязательно с колоннами) и дешевого шика нулевых (лепнина, ковры, имитация хрустальных люстр), из общего интерьера выбивается разве что библиотека. В общем, под стать герою, которого, как отметил, Павел Майков, сразила «эпидемия денег».

По сюжету события фильма разворачиваются в один вечер и практически в одном помещении. Окна коттеджа завешаны плотной тканью, а столовая для приема чиновника освещена неоновыми лампами. Вся еда и даже алкоголь – настоящие. Правда, вино не пьют, а только переливают из бутылки в бокал и обратно для аутентичности на экране.

А потом что-то пошло не так: съемки комедии «Чиновник» с Андреем Бурковским и Павлом Майковым

История, между тем, на поверку оказалась итальянской. Сюжет «Чиновник» был вдохновлен фильмом «Министр» 2016 года, поэтому в числе сценаристов его автор Джорджо Амато. Завязка у картин схожая – отчаявшийся предприниматель, желая поправить финансовое положение, приглашает на ужин высокопоставленное лицо и ублажает его всеми возможными способами. В доме собирается вся семья, а главная ставка сделана на приглашенную девушку с низкой социальной ответственностью. Но жизнь вносит свои коррективы, и родственнику бизнесмена (в русской версии — Александр Головин) приходится в сжатые сроки искать для чиновника другую спутницу, которая оказывается вовсе не готова лечь с ним в постель.

«Наш фильм – не ремейк итальянского «Министра», а, скорее, история «по мотивам», потому что темы жадности и быстрой наживы универсальны. Сценарий создавался с учетом русской ментальности и политической ситуации, поэтому структура получилась иной. Мы поменяли возраст главных героев. Так появился образ молодого чиновника, – рассказывает режиссер Владимир Моташнёв. – Не буду раскрывать все карты, но финал будет более оптимистичным, чем в итальянской ленте. Мой опыт работы как театрального режиссера дал понять, что людям надо давать надежду».

Идея проекта принадлежит продюсеру Никите Владимирову. Он ухватился за сюжет «Министра» по примеру «Громкой связи», которая стала адаптацией другой итальянской картины. За привнесение отечественной фактуры в сценарий отвечал Андрей Таратухин. Это не первый его совместный фильм с Владимировым. Как продюсер и сценарист они работали над трагикомедией «Карп отмороженный».

А потом что-то пошло не так: съемки комедии «Чиновник» с Андреем Бурковским и Павлом Майковым

Сценарной фишкой стало омоложение чиновника, чей образ в отечественном кино больше ассоциируется с Романом Мадяновым и Максимом Логашкиным. Чтобы показать новый тип госслужащего, на первой съемочной смене Андрей Бурковский даже попросил поменять подготовленные для него золотые «ролексы» на современные эпл-вотч. «Это не просто ситуационная комедия или гайдаевский фильм, где происходит борьба хорошего с очень хорошим. Мы работаем над глубокой историей на злободневную тему, где у каждого героя своя правда. Я бы назвал наш фильм «Тендер любой ценой», — отмечает артист. – Моя человеческая позиция в том, что правда посередине. А зритель уже выбирает, какая точка зрения ему ближе».

Чтобы собрать органичный актерский ансамбль, создатели «Чиновника» отсмотрели более ста артистов. И отдельного внимания заслуживает женский каст. Роль жены бизнесмена досталась Любови Толкалиной, в домработницу из Ганы перевоплотилась актриса с африканскими корнями Тереза Диуро, а в эпизодах появятся Зоя Бербер и Любовь Аксенова. Девушку для развлечения чиновника играет Александра Киселева, прославившаяся как самая юная участница шоу «Танцы». Хореографическими способностями наделена и ее героиня Ая – своенравная восточная девушка, которая способна жить импульсом. И исполнить перед гостем номер в стиле гоу-гоу.

«На самом деле в этом доме происходит настоящая человеческая трагедия, трагедия на уровне одной семьи, на уровне государства, трагедия женщины, которая заперта в своей золотой клетке и постоянно вспоминает, как они были счастливы, когда жили где-то в однушке на окраине, а погоня за деньгами ничего ей не дала. Есть в этом какой-то гоголевский мистицизм. И конечно, отдельно хочется отметить визуальную составляющую картины, наши художники создают невероятную красоту начиная с роскошных локаций и заканчивая моим изысканным костюмом в стиле палаццо с итальянским характером», — подытоживает Любовь Толкалина, по-своему соединив итальянские и гоголевские мотивы.

Планируется, что «Чиновник» выйдет и онлайн, и в кинотеатрах в этом году.

Маша Бороденко
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Громкая связьКарп отмороженныйМинистрЧиновник

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А потом что-то пошло не так: съемки комедии «Чиновник» с Андреем Бурковским и Павлом Майковым фотографии
А потом что-то пошло не так: съемки комедии «Чиновник» с Андреем Бурковским и Павлом Майковым фотографии
А потом что-то пошло не так: съемки комедии «Чиновник» с Андреем Бурковским и Павлом Майковым фотографии
А потом что-то пошло не так: съемки комедии «Чиновник» с Андреем Бурковским и Павлом Майковым фотографии
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