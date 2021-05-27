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Андрей Кончаловский примет участие в международном онлайн-кинорынке Key Buyers Event

27 мая
2021 год

Новости кино >>
27 мая 2021
Режиссер Андрей Кончаловский, израильский кино- и телепродюсер Ави Армоза и ТВ- и киноагент Роб Кеннелли примут участие в международном онлайн-рынке аудиовизуального контента Key Buyers Event, который пройдет с 8 по 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании «Роскино», выступающей организатором форума.

Андрей Кончаловский примет участие в международном онлайн-кинорынке Key Buyers Event
фото: keybuyersevent.com

На дискуссии в рамках бизнес-программы Андрей Кончаловский расскажет, как нужно снимать, чтобы стать универсально понятным и не потерять при этом национальный киноменталитет. Ави Армоза — глава компании Armoza Formats — поделится, почему израильские ТВ-форматы стали популярными во всем мире, с какими вызовами сталкивается мировая индустрия контента и как он сотрудничал с Россией. Роб Кеннелли, среди клиентов которого режиссеры Йоргос Лантимос, Тайка Вайтити, Пэтти Дженкинс, сценарист Дэвид Э.Келли, а также российские кинематографисты Кантемир Балагов, Федор Бондарчук, Кирилл Серебренников и Михаил Идов, поделится подробностями работы в индустрии киноагентов.

Общение с известными гостями состоится в формате In conversation with, впервые опробованном в прошлом году, когда гостем форума стал Эрик Бармак, экс-вице-президент Netflix по международному оригинальному контенту. Интервьюером выступит генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова.
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Международный онлайн-рынок Key Buyers Event пройдет с 8 по 10 июня
персоны
Кантемир БалаговФёдор БондарчукТайка ВайтитиПэтти ДженкинсМихаил ИдовДэвид И КеллиАндрей КончаловскийЙоргос ЛантимосКирилл Серебренников

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