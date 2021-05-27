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Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»
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Третий сезон мультсериала «Простоквашино» покажут в Оkko

27 мая
2021 год

Новости кино >>
27 мая 2021
Третий сезон анимационного сериала «Простоквашино» эксклюзивно покажут на мультимедийном сервисе Оkko. Более тридцати новых эпизодов станут доступны с 30 мая, сообщает пресс-служба платформы.

Третий сезон мультсериала «Простоквашино» покажут в Оkko


Обновленный мультфильм стартовал в апреле 2018 года. По ходу развития сюжета в «Простоквашино» появились новые герои – младшая сестра Дяди Федора Вера Павловна, изобретательный зверек ТамаТама, няня Маргарита Егоровна, девочка Оля и жители соседней деревни ПростоКашино.

Главных героев озвучивают известные артисты и музыканты. Кот Матроскин говорит голосом Антона Табакова, Пес Шарик – Павла Деревянко, почтальон Печкин – Ивана Охлобыстина, няня Маргарита Егоровна – Татьяны Васильевой. Маму озвучивает телеведущая и актриса Юлия Меньшова, Папу – артист дубляжа Андрей Тенетко. «Простоквашино» — совместный проект Okko и «Союзмультфильма», ставший примером партнерства компаний, которые представляют экосистему Сбера.
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