Третий сезон мультсериала «Простоквашино» покажут в Оkko

анонс

Стартовал конкурс на создание сценария для женского хоррор-альманаха

Режиссерами выступят Наталья Покровская и Антон Уткин

В разработку запущен интерактивный веб-сериал «Ничего страшного» о буллинге

27 мая

Андрей Кончаловский примет участие в международном онлайн-кинорынке Key Buyers Event

Израильский продюсер Ави Армоза и киноагент Роб Кеннелли также выступят на форуме