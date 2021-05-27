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Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»
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В разработку запущен интерактивный веб-сериал «Ничего страшного» о буллинге

27 мая
2021 год

Новости кино >>
27 мая 2021
Режиссеры Антон Уткин и Наталья Покровская#Кто_ты», «Все Сложно») снимут интерактивный веб-сериал «Ничего страшного» о семье, дружбе, первой любви и противостоянии буллингу. Все выпуски будут доступны зрителям 11 ноября — в День борьбы с кибербуллингом, сообщает пресс-служба проекта.

В разработку запущен интерактивный веб-сериал «Ничего страшного» о буллинге

В основе проекта лежит интерактивный скринлайф-спектакль «Ничего страшного» Покровской и Уткина, показанный 11 ноября прошлого года. Он рассказывает о секретном агентстве «Ничего страшного», которое специализируется на несчастных случаях, связанных с кибербуллингом, и исправляет их с помощью временной петли. Веб-сериал основан на сюжетных линиях постановки, однако будет снят по оригинальному сценарию.

Всего запланировано шесть эпизодов не дольше 15 минут. Проект будет сопровождаться образовательными материалами, позволяющими получить дополнительные сведения о проблеме буллинга. Производством «Ничего страшного» занимаются Mail.ru Group и студия Lateral Summer, которая создает интерактивные проекты. Генеральным продюсером сериала выступит Аля Береславцева, а его руководителем — Александра Бабкина.

Съемки проекта запланированы на лето.
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