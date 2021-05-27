Стартовал конкурс на создание сценария для женского хоррор-альманаха

Киностудия «10/09» объявила конкурс для сценаристов короткометражных фильмов, которые войдут в первый женский хоррор-альманах в России. С победителями будет заключен договор на сценарии и/или съемки их проектов.
фото: К/ф «Истории призраков»
Согласно логлайну, несколько женщин становятся участницами жутких, необъяснимых историй – таких же разных, как и они сами. Сюжет может содержать элементы не только хоррора, но и триллера, детектива, sci-fi, драмы или мелодрамы. Среди референсов организаторы выделяют «З/Л/О», «Истории призраков», «Монстры Юга».
Для того, чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться на сайте IWantFilm. На первом этапе будут приниматься краткие синопсисы – не больше страницы текста. Затем финалисты должны в течение недели прислать развернутый синопсис или готовый сценарий.
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