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Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»
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Стартовал конкурс на создание сценария для женского хоррор-альманаха

27 мая
2021 год

Новости кино >>
27 мая 2021
Киностудия «10/09» объявила конкурс для сценаристов короткометражных фильмов, которые войдут в первый женский хоррор-альманах в России. С победителями будет заключен договор на сценарии и/или съемки их проектов.

Стартовал конкурс на создание сценария для женского хоррор-альманаха
фото: К/ф «Истории призраков»

Согласно логлайну, несколько женщин становятся участницами жутких, необъяснимых историй – таких же разных, как и они сами. Сюжет может содержать элементы не только хоррора, но и триллера, детектива, sci-fi, драмы или мелодрамы. Среди референсов организаторы выделяют «З/Л/О», «Истории призраков», «Монстры Юга».

Для того, чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться на сайте IWantFilm. На первом этапе будут приниматься краткие синопсисы – не больше страницы текста. Затем финалисты должны в течение недели прислать развернутый синопсис или готовый сценарий.

Отбирать проекты будет жюри под руководством генерального продюсера киностудии «10/09» Владислава Северцева, работавшего над такими хоррорами, как «Бывшая», «Пиковая дама: Черный обряд», «Невеста».
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фильмы
БывшаяЗ/Л/ОИстории призраковМонстры югаНевестаПиковая дама: Черный обряд

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