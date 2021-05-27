Стартовал конкурс на создание сценария для женского хоррор-альманаха

анонс

Режиссерами выступят Наталья Покровская и Антон Уткин

В разработку запущен интерактивный веб-сериал «Ничего страшного» о буллинге

Более тридцати новых эпизодов станут доступны с 30 мая

Третий сезон мультсериала «Простоквашино» покажут в Оkko

27 мая

Андрей Кончаловский примет участие в международном онлайн-кинорынке Key Buyers Event

Израильский продюсер Ави Армоза и киноагент Роб Кеннелли также выступят на форуме