«Джокер» Тодда Филлипса получит продолжение

Фильм Тодда Филлипса
«Джокер
» получит сиквел. По информации The Hollywood Reporter
, постановщик ведет работу над сценарием с соавтором оригинальной ленты Скоттом Сильвером
.
Стало известно, что в октябре 2020 года Филлипс обратился к руководству Warner Bros. с идеей запустить серию проектов о происхождении персонажей DC. И несмотря на более раннее заявление, что у «Джокера» не будет
второй части, выбор пал на продолжение истории о суперзлодее из Готэма, которая показала хороший результат в прокате. Ожидается, что постановщик вновь займет режиссерское кресло.
Сборы «Джокера» превысили 1 млрд долларов, поставив фильм в ряд с такими проектами вселенной DC, как «Аквамен
» (1,15 млрд), «Темный рыцарь: Возрождение легенды
» (1,08 млрд) и «Темный рыцарь
» (1 млрд).
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