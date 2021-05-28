Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Джокер» Тодда Филлипса получит продолжение

28 мая
2021 год

Новости кино >>
28 мая 2021
Фильм Тодда Филлипса «Джокер» получит сиквел. По информации The Hollywood Reporter, постановщик ведет работу над сценарием с соавтором оригинальной ленты Скоттом Сильвером.

«Джокер» Тодда Филлипса получит продолжение

Стало известно, что в октябре 2020 года Филлипс обратился к руководству Warner Bros. с идеей запустить серию проектов о происхождении персонажей DC. И несмотря на более раннее заявление, что у «Джокера» не будет второй части, выбор пал на продолжение истории о суперзлодее из Готэма, которая показала хороший результат в прокате. Ожидается, что постановщик вновь займет режиссерское кресло.

Сборы «Джокера» превысили 1 млрд долларов, поставив фильм в ряд с такими проектами вселенной DC, как «Аквамен» (1,15 млрд), «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (1,08 млрд) и «Темный рыцарь» (1 млрд).
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Скотт СильверТодд Филлипс
фильмы
АкваменДжокерТёмный рыцарьТёмный рыцарь: Возрождение легенды

анонс

Скорбим

Ярослав Гаврилюк
25 мая ушёл из жизни актёр Ярослав Гаврилюк.
Нина Шацкая
23 мая ушла из жизни актриса Нина Шацкая

День рождения >>

Майя (Мая-Гозель) Аймедова
Сергей Астахов
Наталья Вилькина
Анатолий Дзиваев
Георгий Дрозд
Вероника Изотова
Мария Миронова (II)
Андрей Панин
Сергей Паршин
Вольф Альбах-Ретти
Кэррол Бейкер
Джесси Брэдфорд
Ромен Дюрис
Изабель Карре
Джозеф Кросс
Кэри Ханна Маллиган
все родившиеся 28 мая >>

Афиша кино >>

Спасти нельзя оставить
комедия, приключения
Россия, 2020
Пролетая над гнездом кукушки
драма
США, 1975
Рыбка Поньо на утёсе
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2008
Ассасин: Битва миров
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, приключения, триллер, фэнтези
Китай, 2021
Амнезия
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2019
Играй со мной
комедия, мелодрама
Россия, 2020
Помогите, я уменьшил своих родителей
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, 2018
Я передумала. Альманах
Россия, 2021
В винном отражении
драма, комедия
Россия, 2019
Дублинские дебоширы
драма, социальная драма, экранизация
Ирландия, 2020
Иччи
мистика, триллер
Россия, 2020
Кольцо времени
научная фантастика, триллер
Канада, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен