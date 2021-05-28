Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Анимационный сериал «Под подушкой» представит Россию в VR-программе Каннского кинофестиваля

28 мая
2021 год

Новости кино >>
28 мая 2021
Российско-белорусский анимационный VR-сериал «Под подушкой» режиссера Георгия Молодцова вошел в конкурсную программу Cannes XR на кинорынке Marche du Film Каннского кинофестиваля, которая будет открыта с 6 по 15 июля. Пилотный эпизод впервые покажут публике в рамках секции VeeR Future Award, посвященной сочетанию иммерсивных технологий и кино, сообщает пресс-служба «Роскино».

Анимационный сериал «Под подушкой» представит Россию в VR-программе Каннского кинофестиваля
фото: underthepillowxr.com

Анимационная история основана на сказке уральского журналиста Сергея Молодцова, отца режиссера проекта. Главный герой — игрушечный кот Мормотик, которого от скуки сшили из старых вещей братик и сестренка, живущие в одной комнате. Став их другом, Мормотик помогает находить потерянные вещи и мирит детей, которые часто находят поводы для ссор. Виртуальная реальность позволит зрителю стать активным участником истории и повлиять на развитие сюжета.

Проект уже был представлен на Кинофестивале в Анси, Международном фантастическом смотре в Бучеоне и рынке VR-проектов фестиваля New Images. Вместе с Молодцовым его создает белорусская студия Feeling Digital. Разработчики адаптируют историю под несколько форматов, удобных для показов в парках развлечений, на мобильных VR-очках и в полнокупольных кинотеатрах, а также на смартфонах с применением дополненной реальности.

Каннский фестиваль пройдет в оффлайн-формате и на виртуальной платформе «Музей других реальностей». Жюри VeeR Future Award наградит две лучшие работы — интерактивную и в формате сферического видео. Победителей объявят 18 июля.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Георгий Молодцов

фотографии >>
Анимационный сериал «Под подушкой» представит Россию в VR-программе Каннского кинофестиваля фотографии
Анимационный сериал «Под подушкой» представит Россию в VR-программе Каннского кинофестиваля фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ярослав Гаврилюк
25 мая ушёл из жизни актёр Ярослав Гаврилюк.
Нина Шацкая
23 мая ушла из жизни актриса Нина Шацкая

День рождения >>

Майя (Мая-Гозель) Аймедова
Сергей Астахов
Наталья Вилькина
Анатолий Дзиваев
Георгий Дрозд
Вероника Изотова
Мария Миронова (II)
Андрей Панин
Сергей Паршин
Вольф Альбах-Ретти
Кэррол Бейкер
Джесси Брэдфорд
Ромен Дюрис
Изабель Карре
Джозеф Кросс
Кэри Ханна Маллиган
все родившиеся 28 мая >>

Афиша кино >>

Спасти нельзя оставить
комедия, приключения
Россия, 2020
Пролетая над гнездом кукушки
драма
США, 1975
Рыбка Поньо на утёсе
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2008
Ассасин: Битва миров
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, приключения, триллер, фэнтези
Китай, 2021
Амнезия
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2019
Играй со мной
комедия, мелодрама
Россия, 2020
Помогите, я уменьшил своих родителей
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, 2018
Я передумала. Альманах
Россия, 2021
В винном отражении
драма, комедия
Россия, 2019
Дублинские дебоширы
драма, социальная драма, экранизация
Ирландия, 2020
Иччи
мистика, триллер
Россия, 2020
Кольцо времени
научная фантастика, триллер
Канада, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен