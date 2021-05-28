Анимационный сериал «Под подушкой» представит Россию в VR-программе Каннского кинофестиваля

Российско-белорусский анимационный VR-сериал «Под подушкой» режиссера Георгия Молодцова вошел в конкурсную программу Cannes XR на кинорынке Marche du Film Каннского кинофестиваля, которая будет открыта с 6 по 15 июля. Пилотный эпизод впервые покажут публике в рамках секции VeeR Future Award, посвященной сочетанию иммерсивных технологий и кино, сообщает пресс-служба «Роскино».
фото: underthepillowxr.com
Анимационная история основана на сказке уральского журналиста Сергея Молодцова, отца режиссера проекта. Главный герой — игрушечный кот Мормотик, которого от скуки сшили из старых вещей братик и сестренка, живущие в одной комнате. Став их другом, Мормотик помогает находить потерянные вещи и мирит детей, которые часто находят поводы для ссор. Виртуальная реальность позволит зрителю стать активным участником истории и повлиять на развитие сюжета.
Проект уже был представлен на Кинофестивале в Анси, Международном фантастическом смотре в Бучеоне и рынке VR-проектов фестиваля New Images. Вместе с Молодцовым его создает белорусская студия Feeling Digital. Разработчики адаптируют историю под несколько форматов, удобных для показов в парках развлечений, на мобильных VR-очках и в полнокупольных кинотеатрах, а также на смартфонах с применением дополненной реальности.
Каннский фестиваль пройдет в оффлайн-формате и на виртуальной платформе «Музей других реальностей». Жюри VeeR Future Award наградит две лучшие работы — интерактивную и в формате сферического видео. Победителей объявят 18 июля.
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