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Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»
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Организаторы «Оскара-2022» объявили новую дату проведения

28 мая
2021 год

Новости кино >>
28 мая 2021
Американская киноакадемия перенесла 94-ю церемонию вручения «Оскара» с 27 февраля на 27 марта 2022 года. Об этом сообщается на сайте премии.

Организаторы «Оскара-2022» объявили новую дату проведения
фото: oscars.org

Фильмы, выдвинутые на соискание награды, должны выйти в прокат с 1 марта по 31 декабря 2021 года. Шорт-лист будет объявлен 15 декабря, а окончательный список номинантов — 8 февраля.

В прошлом году из-за пандемии церемония вручения премии прошла в очном формате, но на два месяца позже обычного — 26 апреля. Ситуация с коронавирусом также повлияла на формирование списка претендентов на получение наград. Фильмы, вышедшие на онлайн-платформах, впервые получили возможность номинироваться на «Оскар». Главный приз получила «Земля кочевников» Хлои Чжао.
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Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»

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