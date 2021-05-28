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Джозеф Гордон-Левитт перевоплотится в создателя Uber

28 мая
2021 год

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28 мая 2021
Джозеф Гордон-Левитт сыграет основателя компании Uber Трэвиса Каланика в сериале-антологии Super Pumped, сообщает Deadline.

Джозеф Гордон-Левитт перевоплотится в создателя Uber
фото: deadline.com

В основе сюжета — книга Майка Айзека «Битва за Uber», рассказывающая, как создавалась одна из самых успешных мировых компаний, и почему Каланик сделал ее такой, едва не погубив. Стартап появился в 2008 году и быстро набрал популярность, однако его создатели не останавливались ни перед чем, оказавшись в центре скандалов, связанных со слежкой за водителями, сексуальными домогательствами и преступлениями.

Производством Super Pumped занимается телеканал Showtime. Шоураннерами проекта выступят Брайан Коппельман и Дэвид Левиен, работавшие над сериалом «Миллиарды».
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