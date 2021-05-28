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Джона Хилл сыграет адвоката, обеспечившего сотрудничество Голливуда и мафии

28 мая
2021 год

Новости кино >>
28 мая 2021
Джона Хилл получил роль в мини-сериале об американском адвокате Сидни Коршаке и главе агентства талантов МСА Лью Вассермане, сообщает Deadline.

Джона Хилл сыграет адвоката, обеспечившего сотрудничество Голливуда и мафии
фото: К/ф "Волк с Уолл-стрит"

В 1940-е Вассерман освободил актеров от студийного контроля, создав свое агентство талантов, которое заняло ведущую позицию в индустрии. Возводить империю ему помогал Коршак, известный своими связями с преступностью, что позволило выстроить отношения между Голливудом и мафией. В основу сюжета положена книга Денниса МакДугала «Последний магнат».

Хилл воплотит образ Коршака, артист на роль Вассермана пока не найден. Созданием проекта занимается Уильям Монахэн, отмеченный «Оскаром» за сценарий «Отступников».
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