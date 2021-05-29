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Линдси Лохан потеряет память под Рождество в ромкоме для Netflix

29 мая
2021 год

Новости кино >>
29 мая 2021
Линдси Лохан вернется к съемкам после долгого перерыва и сыграет главную роль в рождественской романтической комедии для Netflix. Об этом сообщает Deadline.

Линдси Лохан потеряет память под Рождество в ромкоме для Netflix
фото: variety.com

Актриса воплотит образ избалованной владелицы отеля, которая становится жертвой несчастного случая, катаясь на лыжах. Так, девушка теряет память и в канун Рождества оказывается в доме с обаятельным «синим воротничком» и его не по годам умной дочерью.

Проект станет режиссерским дебютом Джейн Дамиан, спродюсировавшей «Принцессу на Рождество». Она также работала над сценарием совместно с Майклом Дамианом, Джеффом Боннетом и Роном Оливером. Производством фильма занимается кинокомпания Motion Picture Corporation of America, выпустившая для Netflix несколько новогодних картин, в числе которых «Подарки с неба», «На месте принцессы», «Принц на Рождество».
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