Роберт Паттинсон займется продюсированием проектов Warner Bros.

Роберт Паттинсон заключил свой первый контракт в качестве продюсера с киностудией Warner Bros Pictures, сообщает Deadline.
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Актер займется поиском новых имен для проектов, которые будут выходить в кинотеатрах, на телевидении и онлайн-платформах. Сделка распространяется на подразделения студии New Line, Warner Bros Television и стриминговый сервис HBO Max.
«Warner Bros. и HBO всегда ассоциировались с революционным кинопроизводством. Я очень уважаю их за преданность своему делу, готовность рисковать и стремление расширять границы», — отметил Паттинсон.
«Бэтмен» Мэтта Ривза — грядущий проект артиста и студии. Кинотеатральный релиз запланирован на 4 марта 2022 года.
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