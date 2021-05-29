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Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»
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Роберт Паттинсон займется продюсированием проектов Warner Bros.

29 мая
2021 год

Новости кино >>
29 мая 2021
Роберт Паттинсон заключил свой первый контракт в качестве продюсера с киностудией Warner Bros Pictures, сообщает Deadline.

Роберт Паттинсон займется продюсированием проектов Warner Bros.
фото: Getty Images

Актер займется поиском новых имен для проектов, которые будут выходить в кинотеатрах, на телевидении и онлайн-платформах. Сделка распространяется на подразделения студии New Line, Warner Bros Television и стриминговый сервис HBO Max.

«Warner Bros. и HBO всегда ассоциировались с революционным кинопроизводством. Я очень уважаю их за преданность своему делу, готовность рисковать и стремление расширять границы», — отметил Паттинсон.

«Бэтмен» Мэтта Ривза — грядущий проект артиста и студии. Кинотеатральный релиз запланирован на 4 марта 2022 года.
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