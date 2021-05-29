Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»
Кино-Театр.ру мобильное меню

Аарон Тейлор-Джонсон станет Крэйвеном-охотником

29 мая
2021 год

Новости кино >>
29 мая 2021
Аарон Тейлор-Джонсон получил главную роль в сольном проекте о враге Человека-паука — Крэйвене-охотнике, сообщает Deadline.

Аарон Тейлор-Джонсон станет Крэйвеном-охотником
фото: deadline.com

Крэйвен считается одним из знаковых злодеев Marvel. Он был потомком петербургского аристократа, а его настоящее имя — Сергей Кравинов. Герой обзавелся суперспособностями, регулярно принимая снадобья из целебных трав. Чтобы подтвердить статус лучшего охотника, он хочет одолеть Человека-паука.

По словам инсайдеров, Тейлор-Джонсон привлек внимание благодаря роли в предстоящем фильме Дэвида Литча «Скоростной поезд», где он играет одного из главных убийц. Его совместные сцены с Брэдом Питтом были настолько впечатляющими, что продюсеры не сомневались в выборе артиста.

Режиссерское кресло займет Джей Си ЧендорПредел риска»). Сценарий напишут Артур Маркам и Мэтт Холлоуэй, работавшие над «Железным человеком», и Ричард Уэнк.

Премьера фильма запланирована 13 января 2023 года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Аарон Тейлор-Джонсон присоединился к актерскому составу боевика Дэвида Литча «Скоростной поезд»
персоны
Дэвид ЛитчБрэд ПиттАарон Тейлор-Джонсон
фильмы
Железный человекПредел рискаЧеловек-паук 3

анонс

Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»

Скорбим

Ярослав Гаврилюк
25 мая ушёл из жизни актёр Ярослав Гаврилюк.

День рождения >>

Александр Абдулов
Тамара Дегтярёва
Игорь Дмитриев
Александр Ермаков
Янина Жеймо
Светлана Зеленковская
Юрий Ицков
Майя Кузьмишина
Андрей Лебедев
Геннадий Сергеев
Аннетт Бенинг
Хельмут Бергер
Шарль Деннер
Эдриан Пол
Джастин Чон
Руперт Эверетт
Элиас ЭмБарек
все родившиеся 29 мая >>

Афиша кино >>

Спасти нельзя оставить
комедия, приключения
Россия, 2020
Пролетая над гнездом кукушки
драма
США, 1975
Рыбка Поньо на утёсе
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2008
Ассасин: Битва миров
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, приключения, триллер, фэнтези
Китай, 2021
Амнезия
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2019
Играй со мной
комедия, мелодрама
Россия, 2020
Помогите, я уменьшил своих родителей
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, 2018
Я передумала. Альманах
Россия, 2021
В винном отражении
драма, комедия
Россия, 2019
Дублинские дебоширы
драма, социальная драма, экранизация
Ирландия, 2020
Иччи
мистика, триллер
Россия, 2020
Кольцо времени
научная фантастика, триллер
Канада, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен