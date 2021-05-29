Аарон Тейлор-Джонсон станет Крэйвеном-охотником

Крэйвен считается одним из знаковых злодеев Marvel. Он был потомком петербургского аристократа, а его настоящее имя — Сергей Кравинов. Герой обзавелся суперспособностями, регулярно принимая снадобья из целебных трав. Чтобы подтвердить статус лучшего охотника, он хочет одолеть Человека-паука.
По словам инсайдеров, Тейлор-Джонсон привлек внимание благодаря роли в предстоящем фильме Дэвида Литча «Скоростной поезд», где он играет одного из главных убийц. Его совместные сцены с Брэдом Питтом были настолько впечатляющими, что продюсеры не сомневались в выборе артиста.
Режиссерское кресло займет Джей Си Чендор («Предел риска»). Сценарий напишут Артур Маркам и Мэтт Холлоуэй, работавшие над «Железным человеком», и Ричард Уэнк.
Премьера фильма запланирована 13 января 2023 года.
обсуждение >>