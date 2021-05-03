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Энди Мускетти экранизирует «Сомнительного гостя» Эдварда Гори

3 мая
2021 год

Новости кино >>
3 мая 2021
Создатель дилогии «Оно» Энди Мускетти экранизирует детский рассказ Эдварда Гори «Сомнительный гость», уверяет THR.


Гори получил известность в середине 20-го века благодаря своим пугающим историям в викторианском и эдвардианском стиле. Его 14-страничный иллюстрированный рассказ с открытым финалом, изданный в 1957 году, повествует о существе, похожем на пингвина, чьё неожиданное и нежелательное прибытие в дом обычной семьи приносит неприятности и хаос.

За сценарий отвечают Эмили В. Гордон и Кумэйл Нанджиани. Последний также сыграет главную роль. Продюсерские функции взяли на себя студия Amblin Стивена Спилберга и компания Double Dream, которую создали Андрес и Барбара Мускетти.
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