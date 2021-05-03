Энди Мускетти экранизирует «Сомнительного гостя» Эдварда Гори

Создатель дилогии «Оно
» Энди Мускетти
экранизирует детский рассказ Эдварда Гори
«Сомнительный гость
», уверяет THR
.
Гори получил известность в середине 20-го века благодаря своим пугающим историям в викторианском и эдвардианском стиле. Его 14-страничный иллюстрированный рассказ с открытым финалом, изданный в 1957 году, повествует о существе, похожем на пингвина, чьё неожиданное и нежелательное прибытие в дом обычной семьи приносит неприятности и хаос.
За сценарий отвечают Эмили В. Гордон
и Кумэйл Нанджиани
. Последний также сыграет главную роль. Продюсерские функции взяли на себя студия Amblin Стивена Спилберга
и компания Double Dream, которую создали Андрес и Барбара Мускетти
.
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