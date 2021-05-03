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Финн Уиттрок станет одним из Зелёных фонарей

3 мая
2021 год

Новости кино >>
3 мая 2021
Финну Уиттроку, запомнившемуся зрителям по «Американской истории ужасов», доверили воплотить на малом экране одну из версий Зелёного фонаря в сериале HBO Max, сообщает Variety.

Актёр предстанет в качестве пародии на супергероя — патриотичного альфа-самца Гая Гарднера, дебютировавшего в комиксах DC ещё в 1968-м и сильно переработанного в 80-е.

Финн Уиттрок станет одним из Зелёных фонарей
фото: ew.com

В сериале, охватывающем десятилетия и галактики, развернётся действие на фоне 40-х годов, когда Зелёным фонарём был агент ФБР и тайный гей Алан Скотт, и в 1984-м, где компанию Гарднеру составит полу-инопланетянка Бри Джарта. Найдётся место и множеству других Фонарей, включая совершенно новых героев.

Шоураннером десятисерийного «Зелёного фонаря», запущенного в производство в 2019-м, выступит Сет Грэм-Смит. Он же является соавтором и исполнительным продюсером шоу вместе с Грегом Берланти и Марком Гуггенхаймом.
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