Финн Уиттрок станет одним из Зелёных фонарей

Финну Уиттроку
, запомнившемуся зрителям по «Американской истории ужасов
», доверили воплотить на малом экране одну из версий Зелёного фонаря в сериале HBO Max, сообщает Variety
.
Актёр предстанет в качестве пародии на супергероя — патриотичного альфа-самца Гая Гарднера, дебютировавшего в комиксах DC ещё в 1968-м и сильно переработанного в 80-е.
В сериале, охватывающем десятилетия и галактики, развернётся действие на фоне 40-х годов, когда Зелёным фонарём был агент ФБР и тайный гей Алан Скотт, и в 1984-м, где компанию Гарднеру составит полу-инопланетянка Бри Джарта. Найдётся место и множеству других Фонарей, включая совершенно новых героев.
Шоураннером десятисерийного «Зелёного фонаря
», запущенного в производство в 2019-м, выступит Сет Грэм-Смит
. Он же является соавтором и исполнительным продюсером шоу вместе с Грегом Берланти
и Марком Гуггенхаймом
.
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