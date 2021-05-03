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Кристен Риттер поставит несколько серий мистической драмы «Девушка в лесу»

3 мая
2021 год

Новости кино >>
3 мая 2021
Кристен Риттер, она же Джессика Джонс, поставит четыре эпизода восьмисерийной мистической драмы «Девушка в лесу» (The Girl In The Woods). Сериал снимут по заказу стримингового сервиса Peacock, который принадлежит компании NBC Universal, уточняет Deadline.

Это адаптация хоррор-короткометражек «Дверь в лесу» и «Девушка в лесу» с Кэлом Пенном и Пейтон Лист, созданных компанией Crypt TV и вышедших на YouTube в 2020 году.

Кристен Риттер поставит несколько серий мистической драмы «Девушка в лесу»
фото: deadline.com

Действие «Девушки в лесу» разворачивается на северо-западе США. По сюжету Кэрри сбегает из придерживающейся некоего культа таинственной колонии, которая охраняет мир от монстров, спрятанных за секретной дверью в лесу.

Crypt TV запустил в 2015-м Джек Дэвис. Его проинвестировали Элай Рот и Blumhouse Productions. Придуманные компанией монстры оказались в пяти оригинальных сериалах, включая «Берёзу» и антологию Netflix «Не смотри».
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