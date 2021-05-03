Кристен Риттер поставит несколько серий мистической драмы «Девушка в лесу»

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В прокате с 6 мая.

Джесси Айзенберг и Клеманс Поэзи решают спасти детей в отрывке «Сопротивления»

Финн Уиттрок станет одним из Зелёных фонарей

2 мая

Найдена актриса на главную роль в новых «Трансформерах»

Это Доминик Фишбэк, сыгравшая в фильме «Иуда и Черный мессия».