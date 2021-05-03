Джесси Айзенберг и Клеманс Поэзи решают спасти детей в отрывке «Сопротивления»

Кино-Театр.Ру
представляет вашему вниманию эксклюзивный отрывок из биографической военной драмы Хонатана Якубовича
«Сопротивление
».
Действие картины разворачивается в 1942 году. Марсель Мангель присоединился к группе еврейских бойскаутов, которые работали с французским Сопротивлением, чтобы спасти жизни десяти тысяч сирот во время Второй мировой. После войны Марсель стал известен во всём мире как мим и актёр Марсель Марсо
.
Главную роль в фильме исполняет Джесси Айзенберг
, а компанию ему составили Эд Харрис
, Эдгар Рамирес
, Клеманс Поэзи
, Маттиас Швайгхёфер
, Белла Рэмси
, Геза Рёриг
и другие актёры.
«Сопротивление» выйдет в российский прокат 6 мая.
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