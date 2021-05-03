Джесси Айзенберг и Клеманс Поэзи решают спасти детей в отрывке «Сопротивления»

анонс

Это адаптация хоррор-короткометражек компании Crypt TV.

Кристен Риттер поставит несколько серий мистической драмы «Девушка в лесу»

Финн Уиттрок станет одним из Зелёных фонарей

2 мая

Найдена актриса на главную роль в новых «Трансформерах»

Это Доминик Фишбэк, сыгравшая в фильме «Иуда и Черный мессия».