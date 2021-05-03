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Джесси Айзенберг и Клеманс Поэзи решают спасти детей в отрывке «Сопротивления»

3 мая
2021 год

Новости кино >>
3 мая 2021
Кино-Театр.Ру представляет вашему вниманию эксклюзивный отрывок из биографической военной драмы Хонатана Якубовича «Сопротивление».



Действие картины разворачивается в 1942 году. Марсель Мангель присоединился к группе еврейских бойскаутов, которые работали с французским Сопротивлением, чтобы спасти жизни десяти тысяч сирот во время Второй мировой. После войны Марсель стал известен во всём мире как мим и актёр Марсель Марсо.

Джесси Айзенберг и Клеманс Поэзи решают спасти детей в отрывке «Сопротивления»

Главную роль в фильме исполняет Джесси Айзенберг, а компанию ему составили Эд Харрис, Эдгар Рамирес, Клеманс Поэзи, Маттиас Швайгхёфер, Белла Рэмси, Геза Рёриг и другие актёры.

«Сопротивление» выйдет в российский прокат 6 мая.
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