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«Серебряные коньки» выйдут на Netflix 16 июня

3 мая
2021 год

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3 мая 2021
«Серебряные коньки» Михаила Локшина стали первым российским полнометражным фильмом Netflix Original. Об этом рассказал на своей странице в Инстаграме продюсер ленты Пётр Ануров.

«Серебряные коньки» выйдут на Netflix 16 июня

Фильм дублируют на восемь языков, а субтитры переведут на 28. Зрителям со всего мира лента станет доступна на Netflix с 16 июня.

«Когда мы в 2012 году выпускали в прокат наш первый фильм "Духless" и он начинался знаменитой заставкой студии Universal, я испытывал радостное волнение от причастности нашей картины к великому бренду, с которого начинались в том числе любимые фильмы моего детства и юности. Сегодня в российском кино это стало совершенно обычным явлением. Уверен, покупка и совместное производство компанией Netflix российских фильмов скоро также станет обычным явлением для нашей индустрии, но сегодня мы с радостным волнением можем объявить, что фильм "Серебряные коньки" станет первым российским полнометражным фильмом, который выйдет в линейке Netflix Original по всему миру», — говорится в сообщении Анурова.
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