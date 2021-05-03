«Серебряные коньки» выйдут на Netflix 16 июня

«Серебряные коньки
» Михаила Локшина
стали первым российским полнометражным фильмом Netflix Original. Об этом рассказал на своей странице в Инстаграме
продюсер ленты Пётр Ануров
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Фильм дублируют на восемь языков, а субтитры переведут на 28. Зрителям со всего мира лента станет доступна на Netflix с 16 июня.
«Когда мы в 2012 году выпускали в прокат наш первый фильм "Духless" и он начинался знаменитой заставкой студии Universal, я испытывал радостное волнение от причастности нашей картины к великому бренду, с которого начинались в том числе любимые фильмы моего детства и юности. Сегодня в российском кино это стало совершенно обычным явлением. Уверен, покупка и совместное производство компанией Netflix российских фильмов скоро также станет обычным явлением для нашей индустрии, но сегодня мы с радостным волнением можем объявить, что фильм "Серебряные коньки" станет первым российским полнометражным фильмом, который выйдет в линейке Netflix Original по всему миру», —
говорится в сообщении Анурова.
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