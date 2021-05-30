Стивену Тоболовски исполнилось 70 лет

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29 мая Лука Гуаданьино приступил к съемкам романтического хоррора с Тимоти Шаламе Это первый фильм, который режиссер сделает в США

29 мая Аарон Тейлор-Джонсон станет Крэйвеном-охотником Он получил главную роль в сольном проекте о враге Человека-паука