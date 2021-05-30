Стивену Тоболовски исполнилось 70 лет

Сегодня, 30 мая, исполнилось 70 лет мужу актрисы Энн Херн, известному американскому актёру, сценаристу, продюсеру, мастеру эпизода и второго плана Стивену Тоболовски, запомнившемуся зрителям по роли страхового агента Неда Райерсона в «Дне сурка».
Стивен Гарольд Тоболовски родился 30 мая 1951 года в Далласе. Вырос в еврейской семье среднего класса. В 1969-м окончил среднюю школу Джастина Ф. Кимбола. Во время учёбы в школе был гитаристом и бэк-вокалистом в группе, созданной музыкантом Стиви Рэйем Воном и его братом Джимми Воном. Позже окончил Южный методистский университет, взяв в качестве мажорной дисциплины театр.
В качестве киноактёра дебютировал в 1977-м, воплотив один из ключевых образов в хорроре «Держите мою могилу открытой». Всего за свою продолжительную карьеру успел сыграть более 270 ролей в кино и на телевидении. Наибольшую известность ему принесли «День сурка» Харольда Рамиса, «Помни» Кристофера Нолана, где он предстал в качестве Сэмми Дженкинса, и сериал канала NBC «Герои», в котором сыграл Боба Бишопа.
Стивен Тоболовски периодически появляется на сцене различных театров — участвовал в спектаклях театров Лос-Анджелесса, Нью-Йорка, Сан-Франциско и других крупных культурных центров США. Был номинирован на престижную театральную премию «Тони» в категории «Лучший перформанс основного актёра пьесы» за роль в возрождённой пьесе Пола Осборна «Утро в семь». В 2005-м стал главным героем документального фильма «Вечеринка по случаю дня рождения Стивена Тоболовски». Обладатель награды CinEuphoria Awards за работу в комедийном сериале «Голдберги».
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