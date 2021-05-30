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Стивену Тоболовски исполнилось 70 лет

30 мая
2021 год

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30 мая 2021
Сегодня, 30 мая, исполнилось 70 лет мужу актрисы Энн Херн, известному американскому актёру, сценаристу, продюсеру, мастеру эпизода и второго плана Стивену Тоболовски, запомнившемуся зрителям по роли страхового агента Неда Райерсона в «Дне сурка».


Стивен Гарольд Тоболовски родился 30 мая 1951 года в Далласе. Вырос в еврейской семье среднего класса. В 1969-м окончил среднюю школу Джастина Ф. Кимбола. Во время учёбы в школе был гитаристом и бэк-вокалистом в группе, созданной музыкантом Стиви Рэйем Воном и его братом Джимми Воном. Позже окончил Южный методистский университет, взяв в качестве мажорной дисциплины театр.

В качестве киноактёра дебютировал в 1977-м, воплотив один из ключевых образов в хорроре «Держите мою могилу открытой». Всего за свою продолжительную карьеру успел сыграть более 270 ролей в кино и на телевидении. Наибольшую известность ему принесли «День сурка» Харольда Рамиса, «Помни» Кристофера Нолана, где он предстал в качестве Сэмми Дженкинса, и сериал канала NBC «Герои», в котором сыграл Боба Бишопа.

Стивену Тоболовски исполнилось 70 лет
фото: кадр из фильма «День сурка»

Засветился в таких популярных фильмах и сериалах, как «Филадельфийский эксперимент», «Космические яйца», «Миссисипи в огне», «Кидалы», «Птичка на проводе», «Сайнфелд», «Тельма и Луиза», «Исповедь невидимки», «Одинокая белая женщина», «Основной инстинкт», «Ромео истекает кровью», «Баффи – истребительница вампиров», «Свой человек», «Розвелл», «CSI: Место преступления», «Чумовая пятница», «Гарфилд», «Отчаянные домохозяйки», «Дедвуд», «Говорящая с призраками», «Жена путешественника во времени», «Погребённый заживо», «Блудливая Калифорния» и многие другие. Выступил в роли сценариста, актёра, режиссёра и композитора в музыкальной комедии «Два придурка в Голливуде», основанной на его одноимённой пьесе. Озвучил персонажей мультфильмов «Роботы», «Лоракс», «Приключения мистера Пибоди и Шермана» и игры Batman: Arkham Origins.

Стивен Тоболовски периодически появляется на сцене различных театров — участвовал в спектаклях театров Лос-Анджелесса, Нью-Йорка, Сан-Франциско и других крупных культурных центров США. Был номинирован на престижную театральную премию «Тони» в категории «Лучший перформанс основного актёра пьесы» за роль в возрождённой пьесе Пола Осборна «Утро в семь». В 2005-м стал главным героем документального фильма «Вечеринка по случаю дня рождения Стивена Тоболовски». Обладатель награды CinEuphoria Awards за работу в комедийном сериале «Голдберги».
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Стивену Тоболовски исполнилось 70 лет фотографии
Стивену Тоболовски исполнилось 70 лет фотографии
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