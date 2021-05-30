Джоэли Ричардсон, Дэвид Тьюлис и Стивен Фрай присоединились к актёрскому составу «Песочного человека»

Стали известны новые подробности о касте сериала Netflix
«Песочный человек
», основанного на одноимённых комиксах Нила Геймана
. Список утверждённых актёров опубликован в твиттере DC
.
В экранизации сыграют Кирби Хауэлл-Батист
(Смерть), Донна Престон
(Сострадание), Дженна Коулман
(Джоанна Константин), Джоэли Ричардсон
(Этель Крипс), Дэвид Тьюлис
(Джон Ди), Стивен Фрай
(Гилберт), Пэттон Освальт
(Мэтью Ворон), Ниам Уолш
(юная Этель Крипс), Мэйсон Александр Парк
(Страсть), Кио Ра
(Роза Уолкер), Разан Джаммал
(Лита Холл) и Сандра Джеймс-Янг
(Юнити Кинкейд).
Ранее к сериалу присоединились Гвендолин Кристи
, которой достался образ Люцифера, и Чарльз Дэнс
в качестве Родерижа Бёрджесса. Роль Каина доверили Сандживу Бхаскару
, а Бойд Холбрук
станет Коринфянином. Главного героя воплотит Том Стёрридж
. За сценарий отвечает Аллан Хейнберг
. Гейман выступит исполнительным продюсером вместе с Дэвидом С. Гойером
.
«Песочный человек» посвящён истории повелителя снов Морфея. Он один из семи представителей расы Великих, которые обладают абсолютной властью в рамках своей способности и поддерживают порядок на Земле. Помимо Морфея есть Страсть, Страдание, Судьба, Сумасшествие, Сокрушение и Смерть.
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