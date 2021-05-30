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Мерл Дэндридж вернётся к роли Марлин в экранизации игры The Last of Us

30 мая
2021 год

Новости кино >>
30 мая 2021
Мерл Дэндридж, подарившая свой голос предводительнице «Цикад» Марлин в игровой дилогии The Last of Us, сыграет свою героиню и в её экранизации от HBO, уверяет Variety.

На счету актрисы также озвучка персонажей в таких играх, как Uncharted 4: A Thief’s End, Half-Life 2, Dota 2 и Everyone’s Gone to Rapture.

Мерл Дэндридж вернётся к роли Марлин в экранизации игры The Last of Us
фото: vervetimes.com

Образ Джоэла в сериале воплотит Педро Паскаль, в качестве Элли заявлена Белла Рэмси, а Гэбриел Луна перевоплотится в Томми Миллера, младшего брата Джоэла. За постановку пилотного эпизода отвечает Кантемир Балагов. В режиссёрскую команду также вошли Ясмила Жбанич и Али Аббаси. Шоураннером выступает Крэйг Мазин, а создатель видеоигры Нил Дракманн числится исполнительным продюсером и помогает со сценарием. Музыку к адаптации напишет композитор оригинала Густаво Сантаолалья. Премьеру следует ожидать в 2022 году.

По сюжету приключенческого боевика, вышедшего в 2013-м на консоли PlayStation 3, население Земли истреблено современной чумой, вызванной мутировавшим грибком кордицепс. Спустя 20 лет после катаклизма суровый выживальщик Джоэл и не по годам умный подросток Элли должны работать вместе, дабы пережить путешествие через сильно изменившиеся Соединённые Штаты.
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