Мерл Дэндридж вернётся к роли Марлин в экранизации игры The Last of Us

Мерл Дэндридж
, подарившая свой голос предводительнице «Цикад» Марлин в игровой дилогии The Last of Us
, сыграет свою героиню и в её экранизации от HBO, уверяет Variety
.
На счету актрисы также озвучка персонажей в таких играх, как Uncharted 4: A Thief’s End
, Half-Life 2
, Dota 2
и Everyone’s Gone to Rapture
.
Образ Джоэла в сериале воплотит Педро Паскаль
, в качестве Элли заявлена Белла Рэмси
, а Гэбриел Луна
перевоплотится в Томми Миллера, младшего брата Джоэла. За постановку пилотного эпизода отвечает Кантемир Балагов
. В режиссёрскую команду также вошли Ясмила Жбанич
и Али Аббаси
. Шоураннером выступает Крэйг Мазин
, а создатель видеоигры Нил Дракманн
числится исполнительным продюсером и помогает со сценарием. Музыку к адаптации напишет композитор оригинала Густаво Сантаолалья
. Премьеру следует ожидать в 2022 году.
По сюжету приключенческого боевика, вышедшего в 2013-м на консоли PlayStation 3, население Земли истреблено современной чумой, вызванной мутировавшим грибком кордицепс. Спустя 20 лет после катаклизма суровый выживальщик Джоэл и не по годам умный подросток Элли должны работать вместе, дабы пережить путешествие через сильно изменившиеся Соединённые Штаты.
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