Арми Хаммера в сериале «Предложение» заменили на Майлза Теллера

Майлз Теллер
сыграет вместо Арми Хаммера
продюсера Альберта C. Радди
в сериале Paramount Plus «Предложение
» (The Offer) о том, как создавалась знаменитая картина «Крёстный отец
». Об этом сообщает Variety
.
Хаммер вынужден был уйти из десятисерийного шоу после обвинений в сексуальных домогательствах. Таллер не только воплотит центрального персонажа, но и выступит в качестве исполнительного продюсера.
За сценарий отвечают Никки Тоскано
и Майкл Толкин
, они же числятся исполнительными продюсерами. Режиссёрское кресло нескольких эпизодов займёт Декстер Флетчер
.
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