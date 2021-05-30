Арми Хаммера в сериале «Предложение» заменили на Майлза Теллера

анонс

Мерл Дэндридж вернётся к роли Марлин в экранизации игры The Last of Us

Джоэли Ричардсон, Дэвид Тьюлис и Стивен Фрай присоединились к актёрскому составу «Песочного человека»

29 мая

Лука Гуаданьино приступил к съемкам романтического хоррора с Тимоти Шаламе

Это первый фильм, который режиссер сделает в США