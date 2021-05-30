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Арми Хаммера в сериале «Предложение» заменили на Майлза Теллера

30 мая
2021 год

Новости кино >>
30 мая 2021
Майлз Теллер сыграет вместо Арми Хаммера продюсера Альберта C. Радди в сериале Paramount Plus «Предложение» (The Offer) о том, как создавалась знаменитая картина «Крёстный отец». Об этом сообщает Variety.

Арми Хаммера в сериале «Предложение» заменили на Майлза Теллера
фото: joblo.com

Хаммер вынужден был уйти из десятисерийного шоу после обвинений в сексуальных домогательствах. Таллер не только воплотит центрального персонажа, но и выступит в качестве исполнительного продюсера.

За сценарий отвечают Никки Тоскано и Майкл Толкин, они же числятся исполнительными продюсерами. Режиссёрское кресло нескольких эпизодов займёт Декстер Флетчер.
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